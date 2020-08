Szabad a Balaton, szabad a strand

Ne higgyenek az ellenzéknek, higgyenek inkább a saját szemüknek, jöjjenek el ide a Balatonra, a szabadstrandokra és nézzék meg, milyen állapotban is vannak. Ezt ajánlotta a kikapcsolódni, pihenni vágyóknak Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke vasárnap Balatonbogláron azon a sajtótájékoztatón, ahol a Magyar Szocialista Párt (MSZP) és az ellenzéki pártok legutóbbi, Balatonnal kapcsolatos kezdeményezéséről mondták el véleményüket a régió politikusai.

A házigazda Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere azt hangsúlyozta: a városban hat strand van, az összes szabadstrand. Talán a legismertebb, a 9 hektáros Platán, ahol az elmúlt években mintegy egymilliárd forintnyi fejlesztést valósítottak meg, ezáltal valóban 21. századi feltételek között pihenhetnek a nyaralók. A többi strandra is sok százmilliót költöttel el. Az önkormányzatnak esze ágában sincs fizetőssé tenni a strandokat, sőt, a parkolás is ingyenes. A zsúfolásig megtelt strand a polgármester igazát erősítette.

Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke arról beszélt: végiglátogatták Fonyód, Lelle és Boglár szabadstrandjait, amelyek nem csak megteltek, de egyaránt kulturált feltételeket biztosítanak és szabadok. Az ellenzék egyszerűen hamis látszatot kelt, amikor arról beszél, hogy eltűntek a szabadstrandok a Balatonon. Szó sincs róla! Azt javasolta a baranyaiaknak is: jöjjenek el, pihenjenek a magyar tenger partján.

Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője azt is megemlítette: a Magyar Turisztikai Ügynökség immár a negyedik strandfejlesztési pályázatát hirdette meg. Azt is elmondta: igyekezett megérteni az ellenzéki kezdeményezés lényegét, bármennyire is furcsa az, de nem sikerült neki, mert szerinte nyilvánvaló hazugságokról van szó. Különösen káros az ilyen hazugság a nyári szezon közepén, hiszen ez komoly károkat is okozhat a turizmusból élőknek. A képviselő hozzátette azt is: felesleges a hisztériakeltés, amikor jól mennek a dolgok, egyszerűen élvezni kell a Balaton nyújtotta lehetőségeket!

Somogyi szabadstrandok listája 2020-ban:

1. Balatonberény: Balatonberényi szabadstrand (Csicsergő sétányi szabadstrand)

2. Balatonboglár: Bólya közi strand

3. Balatonboglár: Fiumei strand

4. Balatonboglár: Jankovich-telepi strand

5. Balatonboglár: Kodály Zoltán strand

6. Balatonboglár: Platán strand

7. Balatonboglár: Sziget strand

8. Balatonfenyves: Központi szabadstrand

9. Balatonfenyves: Csalogány-közi szabadstrand

10. Balatonfenyves: Balatonfenyves-alsói szabadstrand

11. Balatonfenyves: Fenyőstrand

12. Balatonfenyves: Pozsony utcai szabadstrand

13. Balatonföldvár: Kutyabarát fürdőhely

14. Balatonkeresztúr: Vitorlás utcai szabadstrand

15. Balatonlelle: Szabadstrandok (Nyugati, Határ utcai, Szirom közi, Csöpi közi)

16. Balatonmáriafürdő: Szabadstrandok

17. Balatonőszöd: Ligetes strand

18. Balatonszárszó: Bendegúz téri szabadstrand

19. Balatonszárszó: Móricz utcai szabadstrand

20. Balatonszemes: Vigadó szabadstrand

21. Balatonszemes: Hullám úti szabadstrand

22. Balatonszemes: Központi strand (Berzsenyi úti szabadstrand)

23. Balatonvilágos: Alsóréti szabadstrand

24. Fonyód: Fürdő utcai szabadstrand

25. Fonyód: Árpád parti szabadstrand

26. Fonyód: Bélatelepi szabadstrand

27. Fonyód: Városi szabadstrand

28. Fonyód: Huszka utcai szabadstrand

29. Fonyód: Báthori utcai szabadstrand

30. Siófok: Újhelyi strand

31. Siófok: Ezüstpart szabadstrand

32. Siófok: Aranyparti szabadstrand

33. Siófok: Balatonszabadi – Sóstó szabadstrand

34. Siófok: Szabadstrand a pesti vonathoz

35. Szántód: Rigó utcai szabadstrand

36. Szántód: Juhász Gyula utcai szabadstrand (Beach Party)

37. Zamárdi: Nagystrand (Bácskai utcai)

38. Zamárdi: Jegenye téri szabadstrand

39. Zamárdi: Táncsics utcai szabadstrand (T-Beach)

40. Zamárdi: Kiss Ernő utcai szabadstrand

41. Zamárdi: Keszeg utcai szabadstrand

42. Zamárdi: Klapka utcai szabadstrand

43. Zamárdi: Gyöngyvirág és Pipacs utcai szabadstrand