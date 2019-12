Szalagavatók: megadják a módját, ha a gyerek kinövi az iskolát

A Táncsics gimnázium palotása nyitotta az idei szalagavató szezont a megyeszékhely középiskoláiban. Február végéig az összes somogyi ballagó diák ruhájára felkerül a jel, amely az alma matertől való búcsúzás szimbóluma.

A tanév kezdete óta izgatottan várják a szalagavatót a végzősök, számukra az egyik legfontosabb dolog a nyitótánc, ennek érdekében fontos, hogy az alkalomhoz illő megfelelő öltözéket is időben beszerezzék. Az esemény a felhőtlen élmény mellett azonban komoly kiadásokkal is jár. Akik a táncban való részvétel mellett döntöttek, azok számára a szalagavató megszervezése kezdetén, hónapokkal ezelőtt négy-ötezer forintos kiadást jelenthet a nyitótáncot betanító koreográfus megfizetése, aki egy-egy csoportra, osztályra szabja a szalagavató táncokat, s hónapokon át tanítja a lépéseket a tanulóknak. A kiadásokat a fiúk viszonylag olcsón megússzák, egyetlen öltöny, ing, és a partner ruhájával azonos színben tündöklő csokornyakkendő beszerzése megközelítőleg 40 ezer forintba kerül.

A lányoknak – elsősorban szüleiknek – ezzel szemben számos kiadással kell szembenéznie. – A táncruhák kölcsönzési ára húsz- és harmincezer forint között mozog, a legkedveltebb még mindig a púder színű és a hófehér tüllszoknya, de a szivárvány minden árnyalata felvonul ilyenkor – mondta el Bakóné Kata, az egyik belvárosi kölcsönző tulajdonosa.

Az egyéniségüket keresik a lányok a ruhákban, szeretnék jól érezni magukat, aki extrémebb alkat, akár feketében is táncol. A szalagtűző egyenruha, ami a ballagási viselet is egyben, 10–15 ezer forinttal növeli a költségeket – tette hozzá.

Sokan döntenek úgy, hogy szeretnének tökéletes frizurával és ünnepi sminkben megjelenni a középiskolai évek lezárását jelentő eseményen, így ezek költségei tovább növelhetik a szalagavató végösszegét. Ma már kevésbé divat a konty, sokkal inkább a kivasalt, vagy becsavart frizura, ennek érdekében a lányok a szalagavató napján már iskolába sem mennek. Természetesen még a megfelelő cipő kiválasztása is fontos, amiben táncolni is tudni kell. Mindezek mellett az esemény megörökítésére sok esetben már külön fotóst is fogadnak az osztályok, hogy az élmény minden pillanata megmaradjon.

A szülők mindezeken felül természetesen még hozzájárulnak az ünnepség utáni vendéglátáshoz, a fiatalok pedig a legújabb szokás szerint a számukra szervezett külön bulikra (after-partykra) sietnek.