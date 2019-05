Százan csobbantak egyszerre a versenyuszoda átadóján

Gálaműsorral avatták fel szerdán az ötvenméteres, tízpályás kaposvári Csik Ferenc versenyuszodát, mely nemzetkezöi versenynek rendezésére is alkalmas.

Újabb sportberuházást adtak át Kaposváron, az alapkő letételétől számítva kevesebb mint kettő esztendő alatt készült el az övtenméteres, tízpályás Csik Ferenc Versenyuszoda. A létesítmény megfelel a modern kor követelményinek, s mivel a Nemzetközi Úszószövetség szabványai szerint épült, így nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas.

– Olyan utat jártunk be közösen az elmúlt negyedszázadban, amilyet nagyon kevesen Magyarországon – hangsúlyozta beszédében Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Megtanultunk együtt álmodni, közös célokat kitűzni, rengeteget dolgoztunk és makacsul kiálltunk önmagunkért, szeretteinkért és egymásért is, mert éreztük, tudtuk, együtt vagyunk igazán erősek.

A városvezető ezután köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy elkészülhetett a Csik Ferenc Versenyuszoda, kiemelte: az összes kaposvárinak is köszönetet mond, hiszen hittek egymásban, bebizonyították azt, hogy együtt mindenre képesek vagyunk, s mindazt, amit szeretnénk meg is tudjuk valósítani.

– Az aréna avatásán azt mondtam, mérföldkő az a nap, de a mai is az, de ez csak a kezdet – emelte ki. – Az elkövetkező hónapokban újabb csodáknak lehetünk majd a részesei, melyekre okkal lehetünk majd büszkék. Ha az ember uszodát épít, az olyan, mintha fát ültetne, a jövőnek ültetjük, a jövőnek építjük, persze mi is szeretnénk élvezni a munkánk gyümölcsét, ám mégis az utánunk következők a legfontosabbak. Pontosan tudjuk, milyen jövőt szeretnénk szeretteinknek és unkáinknak: erőtől duzzadó, tiszta, egészséges és boldog jövőt, egy olyan életet, mely mindent megad számukra, ami a tisztes boldoguláshoz, a biztonságos, kiszámítható és gyarapodást hozó mindennapokhoz kell.

A fiatal sportolóknak sok sikert kívánt Szita Károly, mert ahogy fogalmazott, az ő sikerük egyben a mi sikerünk is. – Töltsék meg szurkolókkal a Csik Ferenc Versenyuszodát, de ne feledkezzenek meg az egyik fontos küldetésükről, szerettessék meg sok-sok kaposvárival a sportot – hívta fel a figyelmet.

Szita Károly egy Csik Ferenc-portrét, melyet Szabados János készített, adott át a fiatal sportolóknak, hogy példaként álljon előttük 1936 olimpiai bajnoka. A polgármester egy-egy ezüstből készült érmét ajándékozott Szabó Tünde sportért felelős államtitkárnak, Erdélyi Napsugár beruházási ügyintézőnek és Lázár János miniszterelnöki biztosnak, akinek óriási szerepe van abban, hogy zajlik az országban a Modern Városok Program.

Lázár János többek között a város megtartó erejéről szólt beszédében, hiszen ez fogja a legnagyobb kihívást és lehetőséget jelenteni most és a jövőben is mindazoknak, akik Kaposvár szolgálatára vállalkoznak. – A megtartó erő, melyet két dolog is szorongat Európában, az egyik a bevándorlás, a másik pedig az elvándorlás, ami a községeknek, a falvaknak és a városoknak, így Somogyország minden településének is a legnagyobb kihívás – tette hozzá. – Ne csak születni, hanem élni is érdemes legyen Kaposváron, ez jelenti a legnagyobb feladatot, felelősséget. A kormány, a Fidesz büszkén vállalja, hogy szövetségese lesz minden olyan vidéki településnek, ahol fontosnak tartják megtartó erőt.

– Egykori úszóként különleges érzés, amikor egy új uszodát tudunk átadni, hiszen hamarosan meg is telik élettel ez a szép, modern uszoda – mondta Szabó Tünde. – A létesítmény méltó Kaposvárhoz és azokhoz a sportolókhoz, akik hamarosan birtokba veszik. A beruházás egy újabb nagyszerű példája a magyar kormány és egy megyei jogú város kitűnő együttműködésének. A város vezetése elkötelezett a sport iránt, s ezt jól bizonyítja a csütörtökön kezdődő országos ifjúsági úszóbajnokság is. Mindemellett a felnőtt rövidpályás ob-t is a Csik Ferenc versenyuszodában rendezik majd decemberben. Sok fiatalt köszönthetünk majd a lelátókon, akik találkozhatnak példaképeikkel és kedvet kaphatnak a rendszeres sportoláshoz, a legfiatalabbak pedig az úszás kipróbálásához. De nemcsak az él-, hanem a szabadidősportoknak is épült az uszoda. Joggal mondhatjuk, hogy kevés egészségesebb sport van, mint az úszás, éppen ezért a kormány az úszó szövetséggel közösen célul tűzte ki, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni.

– Amikor arról szólunk, hogy stratégiai ágazatként kezeli a kormány a sportot, nemcsak az élsportra, az utánpótlás-nevelésre, a létesítményfejlesztésre, vagy a nagy nemzetközi eseményekre kell gondolni, hanem például a mai napra is, a mindennapos edzésekre, hiszen előfordulhat, hogy holnap lép be az ajtón a jövő egyik nagy bajnoka – hangsúlyozta Szabó Tünde. – Kaposváron most már minden adott ahhoz, hogy egy új vizes központ jöjjön létre, melynek tagjai a későbbiekben Európa- és világbajnokságokon vagy éppen olimpiákon képviseljék a város és hazánk színeit.

Az avatáson részt vett Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Gelencsér Attila országgyűlési képviselő, valamint Gyurta Dániel olimpiai bajnok. Kaposvár kiváló úszóit is meghívták, többek között Kovács Zsófiát, Gyors Róbertet, Szabó Pétert és a mestereket Kovács Lászlót, illetve Virth Balázst.

– A medencetér nagysága 2030 négyzetméter, a belmagassága több mint tizenkettő méter – tudtuk meg ifjabb Lőrincz Ferenctől, az épületet építész generál tervezőjétől, az Arker Stúdió Kft. ügyvezetőjétől – A lelátó aréna rendszerű, így a medencét teljesen körbeveszi. Az épület különlegesség a medencetérbe tekintő oldalablakok és a kötélleeresztő-rendszer, mely nem dobokon tárolja a köteleket, hanem egy nyílásokon lehet leengedni azokat az alsó szintre az erre a célra kialakított speciális kötél tárolókba.

Az energiahatékonyságra is nagy hangsúlyt fektettek, hiszen a a versenyuszoda a mai kornak megfelelő BB energetikai szinttel rendelkezik, napelemekkel, a fűtéshez pedig egy termál kút energiáját használják fel hőcserélő segítségével.

A beszédek után Varga László megyés püspök megáldotta a versenyuszodát.

A gálaműsoron, melyet Olt Tamás művészeti igazgató rendezett felléptek a kaposvári Csiky Gergely Színház művészei, Nyári Oszkár még medencébe is vetette magát. Osztatlan sikert aratott a Magyar Légtornász Egyesület produkciója: a két művész egy kehelyben mutatta be vizes előadását. A műsor zárásként a kaposvári úszok, búvárúszók, szinkronúszók és vízilabdázók egy közös produkciót mutattak be. Különlegesség, hogy egyszerre közel százan voltak a medencében.