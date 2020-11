Százmilliókat költenének még turizmusfejlesztésre

Ahogy eddig, a jövőben is nagy beruházásokat terveznek Balatonbogláron. Bővítenék a Buborékfürdőt és a János-hegyen is turisztikai célú fejlesztéseket valósítanának meg. A Várdombra tervezett magasösvény kivitelezése azonban egy per miatt csúszhat.

Ötszázmillió forintot nyert el az önkormányzat a Magyar Turisztikai Ügynökségtől a magasösvény megépítésére korábban. Már a következő évben szerették volna felavatni a fák lombkoronájába megálmodott látványosságot, ám egy környezetvédelmi egyesület megtámadta az építési tervet – tudtuk meg Mészáros Miklóstól a fejlesztés kapcsán. A balatonboglári polgármester elmondta: a szervezet arra hivatkozik, hogy környezetrombolással járna a kivitelezés. – Ezzel szemben mi éppen a természet kincseit szeretnénk megmutatni a látványosság segítségével az ide érkező sok százezer embernek – magyarázta a városvezető. Hozzátette, nem az önkormányzatot támadta meg az egyesület, hanem az engedélyt kiadó kormányhivatal. Ennek következménye, hogy a legjobb esetben is csak a 2022-es évben várható a magasösvény felavatása.

Ugyanakkor a polgármester abban bízik, hogy sikeres lesz a Buborék strandot érintő fejlesztési elképzelésük. Hatszázmillió forintra adtak be támogatási igényt, korszerűsíteni és bővíteni szeretnék a fürdőt. Ezzel még vonzóbbá válhatna a megújult Platán strand, mely rengeteg látogatót vonzott az idén is. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) elnyert pályázatok utolsó fejezete zajlik a strandon, a tornászlányt ábrázoló központi szobornál épül szökőkút.

Az előbbinél is nagyobb támogatásra, 800 millió forintra pályáztak a János-hegy esetében. Turisztikai célú fejlesztést, aszfaltozást, villamosítást, borteraszok és egy látogatóközpont kialakítását tűzték ki célul a balatoni panorámával csábító területen.

Mindemellett megújult a kultúrház, melyet 400 millió forintból korszerűsítettek. Tervezik a kulturális szféra intézményi átalakítását is. – A Kultkikötő évek óta remek minőségű programokat biztosít a városban, szeretnénk, ha ők menedzselnék egész éven át a boglári kultúraszervezést – jegyezte meg Mészáros Miklós. – Létrehozzuk a Varga Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményét. Az átalakulás eredményeképpen a Kultkikötő szervezhetné a kultúrház programjait, illetve ebbe a szervezési körbe csatlakozna be a kislaki művelődési ház is.

Nehéz kezdés után lendült be a nyár

Mészáros Miklós polgármester úgy véli, a már megvalósult fejlesztések és a városmarketing is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az idei esztendőben is jó szezont zárhatott a város. Hasonlóképpen vélekedett Csiszár Szilárd, a kalandpark és a nemrég az év kilátója címet elnyert Gömbkilátó üzemeltetője is. A vállalkozó lapunk kérdésére elmondta, a július és az augusztus kiemelkedő volt számukra, habár döcögősen indult a nyár a vírus miatt. A bobpálya látogatottsága hasonló volt a korábbi években megszokotthoz, azonban a kilátó 5-8 százalékos növekedést is hozott. Mivel egy, a nyáron átadott beruházásnak köszönhetően átalakítást, bővítést valósítottak meg a kalandparkban, ott is bizonyos mértékű növekedést könyvelhettek el. Ám nemcsak gazdagabbá, hanem még biztonságosabbá is tehették a szolgáltatásaikat – tudtuk meg a vállalkozótól.