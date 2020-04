Szellemházat kapnának a csákányi rászorulók

Se ajtajuk, se ablakuk, a falakat már befutotta a repkény, a borostyán, a vadrózsa. Az udvarokat felveri a gaz, dőlni készül a fal, a kémény, potyognak a cserepek.

Bosszankodnak a szomszédok, a település arculatát is elrontják a gondozatlan udvarú, elhagyott házak, melyekről elfeledkeztek a tulajdonosaik és amelyekből sokat látunk a somogyi aprófalvakban. Ezt elégelte meg a csákányi önkormányzat.

– Van három-négy olyan ingatlan, melyeknek külföldön élő – angol, német – tulajdonosai az 1990-es években voltak a faluban először és utoljára is, mikor megvették a házukat – kezdte Németh Endre polgármester. – Azóta is elérhetetlenek. A felszólító levelek sorra visszajönnek, ismeretlen címzettként. Próbáltunk utánuk kutatni is, de sikertelenül. Most még utoljára elküldjük a felszólítást. Ha az is eredménytelen lesz, jogi útra tereljük, hogy elidegenítési keretek között az önkormányzat átvehesse ezeket a házakat. Az így megszerzett ingatlanokat rászoruló családok kapnák meg.

A legtöbb elhagyott ingatlan külföldié, de akadnak magyar, mint például budapesti, békéscsabai tulajdonosok is. – Vannak olyanok, akiket ugyan elérünk, de a fülük botját sem mozdítják a kapott felszólításra – folytatta a polgármester. – Helyi szabályzatunk értelmében már büntetési tételt is kiszabunk. Amennyiben ennek sincs foganatja, az önkormányzat elvégzi helyettük a munkát, hogy a gondozatlan házaik ne rontsák a faluképet. A büntetés és a rendben tartás költségét ráterheljük az ingatlanra. Amikor ezek a költségek elérik az ingatlan értékét, lépni fogunk.

Németh Endre azt is elmondta: azokat az ingatlanokat, melyekről lemondtak a távol élő tulajdonosaik, és meg tudnak egyezni velük, lehetőségei szerint jelképes áron megvásárolja az önkormányzat. Eddig három házat vettek így, melyeket már oda is adtak rászoruló családoknak.