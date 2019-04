Szenvedélybetegek segítettek építeni a stációt

Egyre többen keresik fel a szabási katolikus templom stációit, mert egyedi művészi megoldással készítették el a képeket, ilyen pedig a helyiek tudomása szerint nincs még a megyénkben.

Megfordítható képeken elevenedik meg Jézus élete: az egyik oldalon a szenvedéstörténet szerepel, a másikon a feltámadás öröme. Így örömúttá is átalakítható a közadakozásból felépült stáció. Az avatáson a ferences rend vezetője is ott volt, emlékeznek rá a helyiek.

– Nagy segítséget jelentett a szenvedélybetegek munkája és anyagi támogatása a stáció felépítésében – mondta Kovács István alpolgármester. A segesdi szociális otthon Szabásra kihelyezett részlegén szenvedélybetegeket, főként alkoholproblémákkal küzdőket ápolnak évek óta. A mintegy 50 gondozott rendszeresen kijár a faluba, és jó kapcsolatot ápolnak a helyiekkel, gyakran részt vesznek a közösségi rendezvényeken is. A szabási otthon a foglalkoztatás szempontjából is jelentős tényező a településen. A Tallián család kastélya sokáig a kaposvári kórház hármas számú belgyógyászi osztálya volt, elfekvőként is ismerték egykor. A hányatott sorsú kastély korábban gabonaraktárként is szolgált, tette hozzá Kovács István. A régi stációk a temetői kápolnába kerültek, ahol a Tallián család kriptája van.

Az 576 lelkes településen sok a kúria, a báró Fekete család kastélyából lett egykor a kultúrház. Szabás virágzó község volt az 1970-es évek végig, 80-as évek elejéig, amíg a szomszédos Nagykorpádon állami gazdaság, Szabáson pedig szövetkezet működött. Utána a munkalehetőség minimálisra csökkent. Kovács István szerint máig érzik annak a hátrányát, hogy Nagyatádon megszűnt a konzervgyár. Szabáson sok zöldséget termesztettek, legkorábbiaktól a legkésőbben érőkig. Naponta két-három teherautó ment el a faluból a a konzervgyárba, idézték fel az itteniek.

Fotó. Muzslay