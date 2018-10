Színes koszorúk és őszi gyümölcskavalkád

Kaposvár Már bő a választék a tobozból, mohából készült koszorúkból a nagypiacon, de nincs hiány még szőlőből és almából sem. Egyre több standon mosolygós gesztenyét és pucolt diót is találni már, s kelendő az eltennivaló apró gyöngyhagyma és az almapaprika is.

– Mennyire édes? – kérdezte az egyik vásárló. Válaszul Feigli Boldizsárné elmondta: tavalyi magból szaporította a sütőtököt, amely szerinte jól sikerült, zamatos és mézédes. A kaposújlaki őstermelő asztalán kerékrépa, fekete retek, cékla, sóska, spenót közül is választhatnak a vásárlók.

Nagy a választék az őszi gyümölcsökből is. Lehet már kapni birsalmát is, de még mindig sokan keresik a körtét, szőlőt. Nagyszemű gesztenye is mosolyog az asztalokon átlagosan ezer forintos kilós áron. – Nem lesz sok belőle, ahogy a dióból sem, megy még feljebb az áruk – mondta el az egyik kereskedő.

– Téli tárolásra is alkalmas ez a burgonya, sokáig eláll, van, aki 15- 20 kilós zsákkal visz – mondta el Horeczki Lászlóné. A kadarkúti őstermelő hozzátette: az idei termés apróbb a sok eső miatt és a kártevőkkel is fel kell venni a harcot.

Almapaprikát is akár több kilós zsákot is kapni, de apró gyöngyhagymából is ládaszámra találni a kaposvári nagypiacon. A virágosok pedig már Mindenszentekre készülnek. A nagyfejű árvácskák mellett színes, cserepes krizantémokat is találni, koszorúkból pedig toboz és moha alapút élő és művirágos díszítéssel.

– Kerámia, üveg, műanyag alapra és fás kéregre egyaránt készül természetes alapanyagokból sírkoszorú – mondta el Pintér Dorina. A kaposvári lány virágkötő édesanyjával készít egyedi díszeket, amelyekből nincs kettő egyforma.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2018. október 5. gesztenye 850 Ft/kg-tól mák 1600 Ft/kg-tól termesztett laska gomba 850 Ft/kg-tól csipkebogyó 800 Ft/kg-tól dísztök 180 Ft/db-tól sütőtök 250 Ft/kg-tól árvácska 99 Ft/db-tól birsalama 320 Ft/kg-tól cékla 250 Ft/kg-tól fejes káposzta 180 Ft/kg-tól lila káposzta 350 Ft/kg-tól csemegekukorica 80 Ft/csőtől koktél paradicsom 800 Ft/kg-tól zöldbab 590 Ft/kg-tól cukkini, főző tök 180 Ft/kg-tól karfiol 299 Ft/kg-tól cseresznyepaprika 450 Ft/kg-tól almapaprika 300 Ft/kg-tól kacsaháj 880 Ft/kg-tól kacsa szárnytő 600 Ft/kg-tól csirke far-hát 149 Ft/kg-tól csirke mellcsont 99 Ft/kg-tól termelői csirkecomb 1600 Ft/kg-tól termelői egész csirke 1500 Ft/kg-tól kis mellfilé 1099 Ft/kg-tól marha húsos csont 199 Ft/kg-tól marha lábszár 2200 Ft/kg-tól marhacomb 2800 Ft/kg-tól tarja csontos 299 Ft/kg-tól sütőkolbász 1099 Ft/kg-tól hátsó csülök 890 Ft/kg-tól pecsenyehús 890 Ft/kg-tól amúrfilé szeletek 1200 Ft/kg-tól amúr törzs 999 Ft/kg-tól konyhakész törpeharcsa 899 Ft/kg-tól