Színház a néző alatt

Minden eddiginél nagyobb fejlesztés előtt áll az idén tizenöt éves földvári Kultkikötő. A Balaton több településén zajló Zöld város projektnek köszönhetően megkezdődik a szabadtéri színpad felújítása. Ennek ellenére a nyári színházi évad zavartalanul elkezdődik, a nagyszínpadi előadások átkerülnek Boglárra.

– Nagyon örültünk annak, hogy a szabadtéri színpad rekonstrukciójának tervezésekor a mi véleményünket is kikérte a beruházó – mondta el Nagy Viktor a színház igazgatója. Az ezer néző befogadására alkalmas szabadtéri játszóhely színpada teljesen megújul és fedél alá kerül. Egyedülálló építészeti megoldásként egy közel 120 négyzetméteres stúdiószínpad épül a nézőtér alá, így akár egyidejűleg tarthatnak előadásokat a nagy színpadon és a nézők „alatt” is. A földvári helyszínen az idei évadban csak a kisebb kamaraprodukciók maradnak. Fenyves és Badacsony mellett egy új helyszín – Balatonszárszó – is lehorgonyoz a Kultkikötőben a Csukás Színházzal együttműködve.

Télre és kora tavaszra is jó programokat ígérnek

– A tizenöt éves évfordulót az összes balatoni helyszínen szeretnénk méltóképpen megünnepelni – mondta el Nagy Viktor igazgató. – Ennek egyik kiemelkedő eseménye lesz a boglári színpadon a Tátrai Band születésnapi koncertje, de kiemelhetném a Vígszínház fiú zenekarának koncertjét, valamint a kecskeméti Katona József Színház előadásait is. Készülünk a trianoni emlékévre is – tette hozzá az igazgató.

A téli és kora tavaszi időszakban is szerveznek programokat a Balatonnál, többek közt a Magyar Kultúra Napján Szőlőskislakon és Balatonföldváron Náray Erikának tapsolhat a közönség, Balatonbogláron pedig a Pannon Filharmonikusok kamarakoncertjére kerül sor január 26-án.