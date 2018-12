Szinte repültek a jégen a szinkronkorisok

Idén is megrendezték a Kaposvári Jégcsarnokban a szinkronkorcsolyások évadzáró gálájukat.

Mint eddig minden évben, így idén is a Kaposvári Jégcsarnok jegére léptek egy gálaműsor keretében szinkronkorcsolyásaink. Most már mint a Kapos Dinamic szakosztálya mutatták be gálaműsorukat. A több mint fél órás műsor teljes egészsében megtekinthető videónkban!

