Szívből a kevés is soknak számít

A legtöbb segélyszervezet elindította karácsonyi adománygyűjtő akcióját Somogyban. A szervezetek és egyéb felajánlásokat gyűjtők általában az anyagi támogatás mellett tartós élelmiszereket kérnek a rászorulóknak.

– Ahogy korábban, az idén is szeretnék kétszáz somogyi család számára szebbé tenni a karácsonyi ünnepeket – mondta el Péter Gabriella, a tíz éve alakult Európai Realitas Közhasznú Egyesület vezetője lapunknak. Második alkalommal indították el Varázsasztal adománygyűjtő akciójukat. Az idén is tartós élelmiszert, cukrot, lisztet, száraztésztát várnak bárdudvarnoki székhelyükön. A pénzadományokból tűzifát vásárolnak a rászorulóknak. Bíznak abban, hogy idén, mint tavaly, fenyőfák is kerülnek a családokhoz. A csomagokban édességek is lesznek a somogyi vállalkozóknak köszönhetően.

– December hatodikán nyitjuk meg Adománykuckónkat a kaposvári Kossuth téren – mondta el Bacza Barbara, a Biztos Kezdet Gyermekház vezetője megkeresésünkre. Minden nap kettő órától este hat óráig várják az adományokat, főként édességet, karácsonyi ajándéktárgyakat várnak a gyerekeknek készülő csomagokba december 17-éig. Tavaly 200 csomag gyűlt össze, amelyeket a családsegítővel egyeztetve hátrányos helyzetű gyerekekhez juttattak el.

– Jövő szombaton tartjuk a jótékonysági bálunkat, amelynek a bevételéből a nehéz sorsú családok gyermekeit ajándékozzátok meg – mondta el Feketéné Szabó Márta, a Kaposvári Egyházmegyei Karitász igazgatója. Hozzátette: az idén Angyalbatyu akciójuk keretében kifejezetten játékot és édességet gyűjtenek somogyi gyerekeknek.

– A csomagokba örülnénk, ha személyes üzenetek is kerülnének az adományozóktól, amelyeket a Füredi utca 65–67. szám alatti irodánkba adhatnak le – tette hozzá Feketéné Szabó Márta.

Kuponos segítség

Az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtő kampányában a Tesco áruházak immár tizedik éve vesznek részt. – A vásárlók november 11. és december 24. között 250 forintos adománykuponok vásárlásával támogathatják a segélyszervezetet abban, hogy minél több család ünnepét tudják szebbé tenni. A tavalyi akció keretében több mint 66 millió forint gyűlt így össze.