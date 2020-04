Tavaszi hadjárat: vetéshez illő most az idő

Miközben nagyüzem van a földeken, s a napraforgó után már a kukorica vetését készítik elő a gazdák, most van itt az ideje az egységes támogatási kérelmek beadásának is. Az ebben segédkező falugazdászok megtették a szükséges óvintézkedéseket.

– A közelmúltban fejeztük be a napraforgó vetését 118 hektáron – mondta el érdeklődésünkre Pongrácz István somodori gazdálkodó. – Talajtani vizsgálatokat is végeztek a földjeinken, s megállapították, hogy a 10 fokos talajhőmérséklet és a csapadékvíz-ellátottság is megfelelő a vetéseknek. A héten már szeretnék, ha a kukorica is földbe kerülne. – A közelmúltban esett 8-10 milliméter csapadék, s ez segít a magoknak a csírázásban, jót tesz a fejlődésüknek a nedves közeg – jegyezte meg a somodori gazdálkodó.

Magyaratádon és környékén is földbe kerültek már a napraforgómagok. – Összesen 124 hektáron vetettünk napraforgót, s a napokban már elkezdjük a kukorica vetését is – mondta el Lackovics Sándor, a Magyaratádi Barátság Szövetkezet elnöke. A talajlezárásoknak köszönhetően még elegendő a nedvesség a talajban, s abban is bíznak, hogy viszonylag gyorsan átvonul a hidegfront és nem hűl le túlságosan a föld.

Április 6-án megnyílt az egységes kérelem kitöltési felülete a Magyar Államkincstár oldalán, 43 jogcímen igényelhetnek támogatást a gazdák. Az egységes kérelmek kitöltési felülete a Magyar Államkincstár e-ügyintézési felületén érhető el. Fontos, hogy a szankciómentes kérelembeadásra május 15-ig van lehetőség.

– A kérelem beadásában közreműködő falugazdászok és szaktanácsadók megtették a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket. – Jelenleg nincs ügyfélfogadás, csak előre egyeztetett időpontban lehet személyesen felkeresni munkatársainkat – mondta el Berek Gábor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke. Telefonon és e-mailben egyeztetnek a gazdákkal, csak akkor van személyes találkozás, ha mindenképpen szükség van erre. – Falugazdászaink kesztyűben és maszkban dolgoznak, egyszerre csak egy ügyfél jöhet be hozzájuk, valamint egy plexifal is védi őket – sorolta Berek Gábor.

A Magyar Államkincstár az idei egységes kérelmek beadása során is alkalmazza az előzetes ellenőrzést, ez megnöveli a hibátlan kérelmek benyújtási arányát. Somogyban közvetlen támogatásként tavaly 5700 gazdának több mint 8 milliárd forintot fizettek ki.