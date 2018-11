Tehetségek után kutat Nikolics Nemanja első klubja

A Bp. Goldball FC mellett a kaposvári Mézga Pek-Snack Fociovi és Focisuli Club a legnagyobb múlttal rendelkező magyar focisuli, amely január első napjaiban már a 23. születésnapját ünnepli.

Jelenleg hét korosztályban szerepeltetnek csapatot. A legkisebbek, azaz az óvodások mellett a 7, a 9, a 11 és a 13 évesek is a szomszédos Tolna megyéhez, Dombóvárhoz tartozó Bozsik-programban szerepelnek, a 14 és a 16 esztendősök pedig a megyei utánpótlás-bajnokságban érdekeltek.

– Mintegy 120 olyan növendékünk van, akik rendszeresen szerepelnek tornákon – kezdte Horváth „Mézga” János, a Mézga Pek-Snack Fociovi és Focisuli Club alapító elnöke. – A fiúk mellett van egy leányunk is a kilenc éves Troll Viktória személyében, aki Hetesről jár hozzánk. Amúgy is sok vidéki növendékünk van: némi túlzással egész csapat jár be Kadarkútról, de jönnek a közeli településekről, így Sántosról s Szentbalázsról is.

A tél közeledtével terembe vonulnak a focicsapatok, Mézgáéknak pedig több fellépésük is lesz a határainkon túl.

– December első napjaiban Aradon, rá két hétre pedig Temesváron lesz érdekelt az U11-es csapatunk a hagyományos karácsonyi tornán – folytatta Horváth „Mézga” János. – Horvátországba és Ausztriába is hívnak bennünket, ahol az U13-as együttesünk lépne pályára. A terveink szerint a Városi Sportcsarnokban zárjuk majd az évet egy hangulatos rongyfoci-fesztivállal.

Bár már a 67. életévét is betöltötte Horváth János, mégis tele van ambícióval. Büszke rá, hogy a fiát, Ádámot is sikerült „megfertőznie” az edzősködéssel. Megesik, hogy éjszaka dolgozik, s ahogy végez a munkahelyén, azon melegében már indul is a csapatával valamilyen tornára.

– A célom továbbra is ugyanaz, mint a kezdetekkor volt: a kicsi településeken megtalálni a tehetségeket, majd felnevelni őket – mondta búcsúzóul.

Dicső múlt

Hihetetlenül hangzik, de igaz: Mézgáék – pontosabban a csapataik – az elmúlt bő két évtizedben 425 serleget gyűjtöttek össze. A trófeák gyűjtése a Mézga-növendékek, azok (éves) portalanítása pedig Horváth János felesége, Éva asszony feladata.

Azt is kevesen gondolnák, hogy az egyik legjobban jegyzett válogatott labdarúgó, az Amerikai Egyesült Államokban, Chicagóban légióskodó Nikolics Nemanja első magyar klubja a Mézga FC volt. Pedig így történt: 14 évesen került Magyarországra, s eleinte Mézgáéknál játszott.