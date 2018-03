Téli álmukból ébrednek a somogyi fürdők

Készülnek a somogyi fürdők a közelgő szezonra. A legtöbb létesítményben a napokban kezdik meg az éves felújításokat, amelyek hatását nyáron már élvezhetik a turisták.

A tavasz beköszöntével megkezdődnek a felújítási és karbantartási munkák a megye fürdő komplexumaiban. Így Barcson is a napokban kezdik meg a felkészülést a nyárra. – Megkezdtük a külső medencéink téli feltöltésének leengedését – mondta Szakos Gábor, a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs központ vezetője. – A medencék tisztításával kezdjük a karbantartást és már szervezzük az élménymedence felújítását.

Ez egy hosszabb feladat lesz, ugyanis akár három hétig is eltarthat. A medence külső és belső részein a felső két csempesort cserélik le. Ezek már elhasználódtak, ugyanis a vízből kiérő részeken fogott az idő vas foga. A barcsi komplexumban a szezon június elsején kezdődik, akkor nyitják meg a külső medencéket a vendégek előtt, s addigra minden karbantartással végeznek.

Az Igali Gyógyfürdőben is készülnek már a nyárra, tudtuk meg Gellért Attilától. – A 33 méteres úszómedence felső héjszerkezetét teljesen felújítjuk – mondta az Igali Gyógyfürdő marketing vezetője. – Napvitorlás árnyékolókat helyezünk el a külső gyermekpancsoló és a gyermekjátszótér fölé. A fürdő környezetét parkosítási és virágosítási fejlesztésekkel varázsoljuk még szebbé az idei szezonkezdetre.

Idén folytatódik a komplexum gépészeti hátterének modernizálása, tette hozzá Gellért Attila. S a szolgáltatások körét is bővítenék ebben az évben, a tervek között szerepel a komplex gyógyászati szolgáltatás bevezetése. Ezzel személyre szabott vízi és szárazföldi tornát is igénybe vehetnek a vendégek az Igali-Gyógyfürdőben.

A Balatonszemesi Élményfürdőben is munkával telik a tavasz, közölte Takács József a település polgármestere. Szezonkezdetre, vagyis május 1-jére új pompájában várja majd a pihenni vágyókat a létesítmény, hiszen számos fejlesztést terveztek erre az évre. – Egy harminc millió forintos pályázati támogatás áll rendelkezésünkre a tervek megvalósításához – mondta el kérdésünkre Takács József. – Ebből huszonkét millió forintot fűtéskorszerűsítésre fordítunk, napkollektorokat szerelünk fel. Kétmillió forintból játszótéri berendezéseket szerzünk be.

De a vizesblokkok is megújulnak nyárra, erre az elnyert támogatásból 6 millió forintot fordít a tulajdonos Balatonszemesi Önkormányzat. A munkálatokat már megkezdték a Balaton-parti község élményfürdőjében és a polgármester biztos benne, hogy a szezon kezdetére el is készülnek mindennel.