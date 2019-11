Terjed, de megállítható a sertéspestis

Már hét megyében kimutatták az afrikai sertéspestist vaddisznókban, a házi sertésállomány még nem érintett a betegségben. A megelőzés lehetséges eszközeiről tanácskoztak csütörtökön a Kaposvári Egyetemen, ahol Bognár Lajos országos tiszti főorvos számolt be a vírus megfékezésének eszközeiről.

– Már hét megye – Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs, Pest, Hajdú-Bihar – megye vadállományában megjelent az afrikai sertéspestis – mutatta a térképen az érintett területeket Bognár Lajos országos tiszti főorvos, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében tartott konferencián elmondta: a jellegzetes kórokozót csak vaddisznókban mutatták ki. Kiderült, sikerült megóvni a házi sertést a betegségtől, ám a szakemberek komoly kihívás elé néznek, hogy ez a jövőben így is maradjon.

– A betegség emberi közvetítéssel könnyen, nagy távolságokra jutva képes fertőzni, ezért kiemelten fontosak az állategészségügyi szabályok betartása – jegyezte meg a főállatorvos előadásában. Az afrikai sertéspestis rendkívül ellenálló vírus, fagyasztott húsban akár évekig is fertőző képes, a beteg állat minden testrészében megtalálható, így a természetben is két-három hónapig az elhullott sertésben megtalálható. Ezért is fontos, hogy vadászatra jogosultak minél korábban gyűjtsék be az elhullott állatokat, s lőjék ki a tüneteket mutató disznókat.

A somogyszobi Claessens cégcsoport megyei telepein évente 350 ezer kismalac születik, az állatok az országos sertésállomány egytizedét adják. Fokozottan figyelnek a vírus miatt is a higiéniai szabályok betartására, egyes telepeiket három méteres betonkerítésekkel vették körbe, hogy megakadályozzák a vad- és háziállatok bejutását. – Az egyetlen védekezési mód a megelőzés; dolgozóinknak kötelező a fekete-fehér öltöző használata és a telepekre bejutó takarmányok, segédeszközök is uv-lámpás fertőtlenítésen esnek át – mondta el Tóth László, a cégcsoport sertéságazat-vezetője

Udvaros Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei alelnöke Látrány és környékén foglalkozik sertéstenyésztéssel. A vírus ellen dupla kerítést alakítottak ki, mert minden állatuk szabad tartásban van. – Nagyon tartunk a sertéspestistől, a telepünk közvetlenül érintkezik a környező vadászterületekkel, ahová az ország minden tájáról érkeznek vadászok – jegyezte meg a szakember.

A fő terjesztő az ember

– Több mint egy éve, 2018. április óta helyzet van, ekkor állapították meg a vaddisznó állományban a sertéspestist – mondta el Wagenhoffer Zsombor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Állattenyésztési és Beszállítói Osztályának elnöke. A betegség lassan, de terjed a vadállományban, ami hatással van az exportunkra. – A betegség terjesztésében az ember komoly szerepet játszik, ha a járványügyi szabályokat betartjuk, a betegség megfékezhető, sőt vissza is szorítható.