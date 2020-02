Tudáspróba szülőknek, éjszakákon át zakatol a varrógép, amíg elkészül a farsangi jelmez

Dominólánc, Star Warsos robot és közlekedési tábla. Különleges, egyedi ötleteket valósítanak meg a somogyi anyukák, apukák a gyermekeik farsangi felvonulására. Több család lázasan dolgozik esténként, hogy időben elkészüljenek csemetéik maskarájával.

Dominólánc, robot és közlekedési tábla – különleges, egyedi ötleteket valósít meg sok somogyi anyuka és apuka a gyermekeik farsangi felvonulására. Szorgalmasan dolgoznak esténként, hogy időben elkészüljenek a maskarákkal.

Dominókká alakultak a balatonboglári általános iskola 7. A osztályosai a farsangi felvonulásra. – Összefogtak a szülők, fekete kartonból készült az alap, erre kerültek rá az óriási fehér pöttyök – mondta el Tóthné Bán Gyöngyi osztályfőnök. Hozzátette: a farsang előtt főpróbát tartottak a tornateremben, ahol begyakorolták, hogy lufipukkanásra egyszerre dőljenek el az élő dominó elemek. Megjegyezte: olyan ötletet próbáltak megvalósítani, ami egyedi és a jelmez megalkotása nem ró nagy költséget a családokra.

– Kisfiam kitalálta, hogy robot szeretne lenni a Csillagok háborújából, s ez nagy kihívást jelentett a család számára – mondta el Sarkadi Kiss János, kaposvári színművész. Hozzátette: a szögletes dobozt merevítették ki vastag műanyag csövekkel és a tetejére egy feketére festett lavór került, a lábak pedig cipősdobozból készültek. Még hangja is volt a robotnak, amit egy beépített hangszóró szolgáltatott.

Sarkadi Kiss János azt is megosztotta velünk, hogy gyerekként neki is készítettek különleges jelmezt a szülei. – Süsünek öltöztettek, és még az egyfejűről szóló dalt is elénekeltem a farsangi ünnepségen – idézte fel a színész.