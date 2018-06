Tündöklő ruhakölteményeket láthatott Kaposvár

Hagyományosan Kaposvár Fő utcáján tartotta ebben az évben is Lovász Márta a 2018-as kollekcióját felvonultató divetbemutatót.

Lovász Márta divattervező a 2018-as kollekcióját mutatta be Kaposváron a Fő utcai üzlete előtt. A modellek a tömeg gyűrűjében mutatták be, mik az idei év divattrendjei. A számos ruha bemutatása után a divatstúdió nyereményjátékának nyertesét is kisorsolták.