Türelem új robotkart is terem az iskolába

A Kaposvári Szakképzési Centrum tavaly közel 700 millió forintot fordított beruházásra, felújításra, s már elindultak a 2020-as fejlesztési projektek. Az iskolák korszerűsítésén kívül ipari robotkart, traktort és számítógép vezérlésű hegesztőszimulátort is vásárolnak a diákoknak.

– Helyenként több évtizedes lemaradást pótolunk a műszaki fejlesztéssel – mondta Csiba Ágota, a KSZC kancellárja. – Öt somogyi városban – Kaposvár, Nagyatád, Barcs, Kadarkút, Tab – tíz tanintézmény tartozik hozzánk, ahová 5076-an járnak.

A kaposvári Széchenyi kereskedelmi és vendéglátóipari szakképzőiskolában a fűtésrendszert korszerűsítik. A csaknem 40 éves konvektorokat kicserélik, akárcsak az elavult kazánt, a fejlesztésre 55 millió forintot fordítanak.

A gépészben megújul a tanműhely és a tornacsarnok: a 115 millió forint értékű munkálat során százharmincnál több nyílászárót építenek be, gondoskodnak az épület hőszigeteléséről, s az előtető polikarbonát borítást kap. Nagyszabású felújítás helyszíne a Noszlopy közgazdasági szakgimnázium is, ahol részben az ablakokat cserélik ki. Csiba Ágota kiemelte, tavasszal is szinte valamennyi iskolájukba új eszközöket, berendezéseket vásárolnak.

– Ezek között ipari robotkarok, interaktív táblák, projektorok és a fodrászképzéshez szükséges felszerelések is helyet kapnak – mondta. – A barcsi Dráva-völgye gimnázium és szakgimnázium diákjai új traktorhoz jutnak, a kadarkúti Jálics Ernő szakképzőiskola részére hűtőt, mosogatógépet rendelünk, de több iskola számára kombinált gyalugépet és lapszabászgépet is vásárolunk. A mostani eszközbeszerzésre csaknem negyvenötmillió forintot fordítanak.

Csiba Ágota szerint ugyanakkor biztatóak az eddigi jelentkezések. Úgy tűnik, hogy ősztől várhatóan a mostaninál is több diák tanul majd a KSZC intézményeiben. A műszaki, közgazdasági képzés iránt nőtt az érdeklődés, s a turisztikai, erdészeti szakterületen kívül rendkívül vonzó a kaposvári honvéd kadét oktatás is. Utóbbinál többszörös túljelentkezésre számítanak.

– Új, versenyképes szakmák oktatásával bővítjük tovább a szakmai programunkat – emelte ki Csiba Ágota. – Az érettségire épülő vendéglátós technikuson kívül a nyolcadik osztályosok gépjármű-mechatronikus képzést is választhatják, s légijármű-szerelőket is oktatunk. Nagyon fontosnak ítéljük, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok, szülők és pedagógusok minél alaposabb információt kapjanak intézményeinkről. Légy a szakmád mestere címmel márciusban egy hetes rendezvénysorozatnak ad helyszínt az Eötvös Loránd szakképzőiskola, s április harmadikán újra megtartjuk a Szakmák éjszakája programot.

Csiba Ágota, a KSZC kancellárja azt is elmondta: tavaly közel 700 millió forint jutott intézmények felújítására. Ebből több mint százmillió forintért tették rendbe a Lamping József műszaki szakgimnáziumot, s a tabi Rudnay szakgimánzium és szakközépiskola korszerűsítéséhez a városi önkormányzat 276 millió forintot biztosított, amihez a KSZC közel 70 millió forintot tett hozzá. A 2020-as fejlesztéseket saját forrásból, illetve miniszteri döntés alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatásával valósítják meg.