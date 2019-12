Új korszak köszönt a somogyi mezőgazdaságra is

Az agrárágazat hatékonysága, versenyképessége és jövedelemtermelő-képessége is gyökeresen meg fog változni az elkövetkező 10 évben – hangzott el a Portfolio Agrárszektor konferencián Siófokon, ahol az is megfogalmazódott, hogy a magyar mezőgazdaságot a támogatások tartják életben.

Az elmúlt évben 2720 milliárd forint volt a mezőgazdaság teljesítménye, ami 2010-hez képest több mint 30 százalékos bővülést jelent. Az ágazat súlya meghatározó a külkereskedelemben és a beruházások növekedési üteme is folyamatos – adott helyzetképet az mezőgazdaságról Farkas Sándor, az Agrárminisztérium államtitkára, aki a siófoki konferencián arról is beszélt, hogy az ágazat versenyképessége tovább javítható, hiszen az agrártermelés tartalékainak 60 százaléka még kihasználatlan.

Az államtitkár szerint ebben jelentenek majd előrelépést azok a kitörési pontok, mint amilyen digitális stratégia megvalósítása, az osztatlan közös tulajdon megszüntetése vagy öntözés régóta várt fejlesztése. Ez utóbbiról Farkas Sándor úgy tájékoztatott, hogy a jelenlegi 80-100 hektárról mintegy 350 ezer hektárra növelnék az öntözött területek nagyságát. Ehhez megvan a kormányzati támogatás, várhatóan jövő kedden a Parlament elfogadja a január 1-jén életbe lépő törvényt, ami új korszakot indít a magyar mezőgazdaságban többek között azáltal, hogy egyszerűbbé és olcsóbbá válik hozzájutni az öntözővízhez. Az államtitkár hozzátette, hogy például a konzervipari-növények vagy a vetőmagok termesztése ma már elképzelhetetlen öntözővíz nélkül.

Folyamatban van az osztatlan közös tulajdon felszámolásához szükséges törvény kidolgozása is, ami 2 millió 440 ezer hektár területet és több mint 4,5 millió tulajdonost érint.

Farkas Sándor az ágazati támogatások kapcsán arról beszélt, hogy a magyar agrárium évente összesen 600-700 milliárd forint hazai és uniós támogatásban részesül, ami kulcsfontosságú a versenyképesség szempontjából. A közös európai agrárpolitikát illetően szó esett arról, hogy a 2021-től új kihívásokkal kell szembenézni, hiszen csökken a támogatás mértéke. – A magyar álláspont továbbra is az Brüsszelben, hogy nem kérhetünk többet a gazdáktól kevesebbért emelte ki az államtitkár, aki szerint a mezőgazdaság hatékonysága és jövedelemtermelő képessége is gyökeresen meg fog változni az elkövetkező 10 tíz évben.

Támogatásorientált az ágazat

Az ipari forradalom idején tapasztaltakhoz hasonlította a mezőgazdaságban ma zajló robbanásszerű változást Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója, aki vitaindító előadásában beszélt arról, hogy a szektornak olyan sokrétű, globálisan tapasztalt változásokhoz kell alkalmazkodni, mint a népességnövekedés, a klímaváltozás vagy a termőföld csökkenése. Azt is mondta, hogy Európa egyik leggyorsabban növekvő agrárgazdasága a magyar, ugyanakkor Gyuricza Csaba a realitásokra is rávilágított. Ezek közé sorolta a hazai mezőgazdaság támogatás orientáltságát. – A magyar mezőgazdaságot a támogatások tartják életben – jelentette ki a főigazgató, aki hat területen jelezte az előrelépés lehetőségét. Ezek között elsőként említette az agrárkutatás, és az oktatás fejlesztését.