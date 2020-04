Új szelektív kukásautókat vásárolhat Siófok

A szelektív hulladékgyűjtéshez használható kukás­autók beszerzésére nyert 350 millió forintos támogatást a siófoki önkormányzat egy még 2018-ban benyújtott pályázat keretében.

Arról most Witzmann Mihály, a térség ország­gyűlési képviselője számolt be a közösségi oldalán, hogy az előző önkormányzati ciklusban a kormánypárti képviselők kértek tőle segítséget. A siófoki pályázat pozitív elbírálásban részesült. Ez is jelzi, hogy Siófok számíthat a kormány támogatására.

Witzmann Mihály megkeresésünkre elmondta, hogy bár a jelenlegi helyzetben sokkal fontosabb a koronavírus-járvány elleni küzdelem és a gazdasági hatások kezelése, de a környezetvédelem továbbra is kiemelt szereppel bír. A kormányzati célok között a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás már korábban a fejlesztések középpontjába került, ezért is jelentős, hogy Siófokon és környékén a jövőben öt új korszerű járművel végezhetik ezt a feladatot.