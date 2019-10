Új tárolót is építenek

Többféle munka zajlik jelenleg Lengyeltóti közfoglalkoztatási programjának keretein belül is.

Túl vannak a szüreten, készül az újbor az önkormányzat nemrégiben felújított pincéjében. Bár a tavalyihoz képest kevesebb az idei szőlőtermés, így is bőven elegendő lesz a hegy leve a város rendezvényeihez.

A krumplitermés is szerényebb lett az idén a közmunkaprogramban. Ugyanakkor nagy az érdeklődés a termés iránt, sok krumplit szednek megrendelésre a dolgozók.

Az idei Start munkaprogram is az utolsó harmadába érkezett, melynek a tárolókapacitás bővítése volt az egyik kiemelt célja Lengyeltótiban. Ottjártunkkor is új tárolóhelyiséget építettek a közmunkások, melynek köszönhetően a jövőben megfelelő körülmények között tárolhatják a szerszámokat, illetve a betakarított terményt.

Zsombok Lajos polgármester elmondta: melegedővel, hűtőházzal, zöldárú raktárral is rendelkeznek már a tóti közfoglalkoztatásban. Ugyan a közmunkások száma fogy a településen, a minőségi munkavégzéshez minden szükséges eszköz biztosított.