Ünnepi Könyvhét: olvasni nem csak jó, de hasznos is

Olvasásra és könyv vásárlásra buzdították az érdeklődőket a 89-ik Ünnepi Könyvhét somogy megyei programján. Zenei programokkal, író-olvasó találkozóval igyekezett megszólítani a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár az olvasóközönséget.

A program a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság rendezvényével kezdődött, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban. Ötvös Anna, író és Márai-kutató mutatta be Lola könyve című kötetét a bibliotékában.

A könyvhetet annak díszvendége, Lőrincz L. László nyitotta meg. Magyarország legsikeresebb írója első könyvének születését is felidézte Kaposváron. – 1951. június 8-án fejeztem be az első könyvem, ami egy egyszereplős francia idegenlégiós regény volt és egy kockás iskolai füzetbe írtam – mondta a szilvásszentmártoni születésű író.

A lektor nagymamája volt, akinek javaslatára többször átírta történetet. – Kevésnek találta az egy szereplőt, szerinte legalább három-négy kellett bele. Mivel légiós regényről volt szó, francia neveket kellett találnom. Ezért felcsaptam az akkori Somogyi Néplapot és némi kutatás után három francia nevet találtam: de Gaulle tábornokét, George Marchais-t, a Francia Kommunista Párt főtitkáráét és Yves Montand-ét, a híres francia énekesét.

Így lettek híreink szereplői, Lőrincz L. László karakterei. Az író a könyvhéten könyv vásárlásra buzdította az érdeklődőket. – Kérem vessék rá magukat a sátrakban található remekművekre – biztatta az olvasás szerelmeseit. – Mindannyiuknak kívánom, hogy találjanak rá életük legjobb könyvére, miközben gondoljanak arra is, hogy az íróknak is ki kell fizetni a villanyszámlájukat.

A megnyitón Oláh Lajosné, Kaposvár alpolgármestere is aktív részvételre biztatta az érdeklődőket. Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke azt mondta: örömteli, hogy vannak rendezvények, írók, alkotók akik tesznek azért, hogy újra érték legyen az olvasás.

Horváth Péter, a megyei könyvtár igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az olvasás kritikus gondolkodásra sarkall, ezért mindenkinek hasznos, ha rendszeresen könyvet olvas.

A könyvheti programok közül az egyik legjobban várt a Lőrincz L. Lászlóval tartott író-olvasó találkozó volt a könyvtárban. Ahol a rajongók tehettek fel kérdéseket az alkotónak.