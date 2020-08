Üvegszilánkos érvágás a bolygónknak

Habár már 93 üveggyűjtő-konténer található Kaposváron, és még ennél is több a város környékén, továbbra is gondot jelent a megüresedett üvegek gyűjtése.

A hulladékgazdálkodásban kiemelten fontos az üveg, hiszen teljes egészében újrahasznosítható. Ennek ellenére csak kevesen fordítanak arra gondot, hogy különválogassák a megüresedett palackokat. S míg külföldön szín szerint is külön gyűjthetik az állampolgárok a befőttesüveget, üdítőspalackot, vagy éppen mustárosüveget, addig itthon a szelektív szigetekre vagy önállóan elhelyezett zöld konténerekbe dobhatjuk ezt a hulladékfajtát. Már, ha bedobjuk és nem landol vele együtt más is a hulladék között.

Nem minden üveg kerülhet ebbe a konténerbe. – Síküveg, mint ablaküveg, nem kerülhet az üveggyűjtő-pontokra – mondta kérdésünkre Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Rengeteg erőfeszítésünkbe telik, hogy a szennyezett üveghulladékokat olyan minőségben tudjuk a hasznosítóhoz szállítani, hogy feldolgozásuk megoldható legyen. Sajnálatos módon sokszor a felhasználók még mindig helytelenül vegyesen helyezi bele a hulladékot. Ez sajnos azt is jelenti bizonyos esetekben, hogy a végtelenszer újrahasznosítható üveget a hulladéklerakóban kell ártalmatlanítani, és más értékes nyersanyagot, illetve rettenetes energiát „pazarolunk” az új üveg előállítására.

Bonyolult folyamat az üveg­gyártás amely során kvarchomokot, szódát, őrölt mészkövet, márványlisztet, adalékanyagokat, szenet és üvegcserepet is felhasználnak. A hozzávalókat gépi keverés után megolvasztják, melynek során szilikátok keletkeznek. Az olvadás 800-900 Celsius-fokon indul be és 1550 Celsius-fokon válik folyékonnyá. De még ekkor sincs kész az üveg, hiszen derítés és hűtés következik, amikor az olvadék egyneművé válik.

Ebbe a folyamatba kapcsolódik be a szelektíven gyűjtött hulladék is, ezért aztán roppant fontos a megfelelő gyűjtés. Az üvegszilánkok a természetben tüzet is okozhatnak, ráadásul az üveg lebomlási ideje is roppant hosszú. Míg egy banánhéj 3-4 hét alatt semmivé válik, a gyűlölt nejlon szatyor 200-1000 év alatt válik az enyészeté, addig az üveghulladék 1-2 millió év alatt bomlik le.

Szilágyi Ádám arra figyelmeztetett: csak csomagolási üveghulladékot szabad a gyűjtőpontokon elhelyezni. Tehát pezsgős-, szörpös-, befőttes-, boros-, sörösüvegeket dobhatunk bele. Az összes többi ablak­üveg, vagy tükör építési hulladéknak számít, ezért kéri, hogy ne dobjuk be a konténerbe.

Habár a színes és fehér üvegeket együtt gyűjtjük, a fedőt, gyűrűt és kupakot el kell róluk távolítani, válaszolta kérdésünkre Szilágyi Ádám. Az üveggyűjtő-pontok Kaposváron összesen 93 helyszínen a Hulladékgazdálkodási Kft. területén pedig 177 helyszínen elérhetőek. A gyűjtőpontok helyéről az interneten a www.khg.hu oldalon tájékozódhatunk.