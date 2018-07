Üzleti tervben a Kaposvári Egyetem hallgatói a legjobbak

A diákok egy nemzetközi, angol nyelvű versenyen bizonyították tudásukat. A kaposvári campus hallgatói egy gyermektáboroztatással foglalkozó céget és annak online felületét hozták létre.

Tíz hazai és külföldi csapat mérte össze tudását és kreativitását a nemzetközi üzleti terv készítő versenyen. A résztvevőknek az volt a feladatuk, hogy egy ökoturizmushoz kapcsolódó üzleti tervet alkossanak meg. A Kaposvári Egyetem hallgatói Öko Kids néven egy franchise rendszerben működő ökoturisztikai gyermektáborozással foglalkozó céget hoztak létre, amelyhez online foglalási oldalt is készítettek.

A fiatalok több hétig dolgoztak azért, hogy egy tökéletes üzleti tervet alkossanak, mondta Király Martin, a Kaposvári Egyetem csapatának egyik tagja. Az oldal különlegessége, hogy a látogató nemcsak szállást tud foglalni, hanem az adott település programjai közül is kiválaszthatja a számára megfelelőt. A programba ugyanis olyan szűrűt építettek be, amivel minden korosztály megtalálja a neki megfelelő elfoglaltságot.

A verseny az ECOTOP2 elnevezésű projekt része volt, amely egy magyar–horvát együttműködési program és a Kaposvári Egyetem is tagja. Az üzleti terv készítő verseny díjátadóját szerda délután tartották a Kaposvári Egyetemen, ahol a gazdaságtudományi kar dékánja, Szigeti Orsolya elmondta: nagyon örülnek annak, hogy a kaposvári fiataloknak sikerült mindenkit maguk mögé utasítani a versenyen. Ebből is látszik, hogy az a tudás, amit az egyetemet megszerezhetnek, az a gyakorlatban is hasznosítható.

A csapat tagjai Varga Zsófia, kereskedelem és marketing, Király Martin, pénzügy számvitel és Nagy Bernadett, regionális és környezeti gazdaságtan szakos hallgatók voltak. A fiatalok jutalmul egy magyar prezentációkat készítő cég oktatásán vehetnek részt, ellátogathatnak egy gyenesdiási ökoturisztikai szálláshelyre és részt vehetnek a kaproncai Reneszánsz Fesztiválon is.