Védekezni könnyebb, mint helyettesíteni a táppénzre kerülőket

A koronavírus-járvány miatt hétfőn újabb korlátozó intézkedéseket jelentettek be. A somogyi vállalkozások védik dolgozóikat, ám egyes helyeken gondot jelenthet a betegszabadságos munkatársak pótlása.

– Volt már egy koronavírusos dolgozónk az ősszel, aki miután letöltötte a házi karantént, újra visszatért és dolgozik – mondta Tajnafői István, a kaposvári Kapos Járműgyártó és Javító Zrt. elnöke. – Az eset után letesztelték azt a három személyt is, aki a fertőzött illetővel egy légtérben dolgozott. Egyiküknél mutatták ki a koronavírust, de már ő is meggyógyult. A tesztelésre csaknem 90 ezer forintot fizettünk, s lehetőségeinkhez mérten továbbra is mindent megteszünk a biztonságért.

A fertőtlenítőszer és az egyszer használatos gumikesztyűn kívül tudatosan ügyelnek az alkalmazottak munkabeosztására. A számítástechnikus otthon dolgozik, a két könyvelő egyike távmunkában látja el feladatát. Az elnök szerint részben így biztosítható a folyamatos üzemmenet. Arra is ügyelnek, hogy kik léphetnek a csarnokba, ahol közel 40 szakember foglalkozik buszgyártással, javítással. Kizárólag engedély birtokában, s rövid ideig tartózkodhatnak a helyszínen az üzleti partnerek. A társaságnál jelenleg három autóbuszt alakítanak át, az egyiket épp hétfőn vitték műszaki vizsgára, s két másikat az év végéig adják át.

Tajnafői István kiemelte: fontos, hogy állandóan biztosítani tudják az elegendő munkaerőt. Egyik dolgozójuk munkaidőn kívül, építkezésen sérült meg, ám felkészültek arra, hogy a tél beköszöntével egyre többen meghűlhetnek, s ezért otthon maradnak.

A kaposvári Fusetech Kft-nél pillanatnyilag 270-en dolgoznak. Az idén októberben az alkalmazottak 4,3 százaléka volt betegszabadságon, tavaly ilyenkor öt százalékuk. Gazdag Viktória HR-vezető hangsúlyozta: a munkatársak védelme kiemelt feladat. Eddig ötmillió forintot fordítottak a megelőzéssel kapcsolatos kiadásokra. A vállalathoz hétfőn hozták meg az influenza elleni védőoltást, amit csütörtökön adnak be. Összesen 54 dolgozó élt a felkínált lehetőséggel.

Megbírságolták az üzleteket

A Fusetech-nél újabb kézfertőtlenítőket helyeztek el. A postai küldeményeket UV-lámpa alatt kezelik, s egy nap tárolás után bontják ki. A dolgozók tavasz óta ingyen kapnak C+D-vitamint, s a szájmaszk viselése attól a pillanattól kötelező, mihelyt valaki belép a recepcióra.

Teveli László, a Lengyeltóti Coop Zrt. elnöke azt közölte: a maszkviselési előírások megsértése miatt a rendőrök két boltjukban bírságoltak. Van, aki talán nagyképűségből viselkedik felelőtlenül vagy egyszerűen ostobaság miatt nem tesz eleget a járványügyi felhívásnak.

– Negyvenhat dolgozónk van, tudomásom szerint eddig közülük senki nem volt koronavírusos – emelte ki. – Tíz boltot üzemeltetünk. Eddig átvészeltük az őszt, tavaly ilyenkor két kolléga betegedett meg. Tekintettel a helyzetre, fokozottan ügyelünk a megelőzésre.

Korpics Tibor, a Kapos Friss-Hús Kft ügyvezetője kiemelte: pillanatnyilag nincs senki betegszabadságon. Két boltjuk hét alkalmazottja C-, D- és E-vitamint kap.