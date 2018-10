Végre lehet uszodája Siófoknak, elkezdődhet az előkészítés

A siófokiak régi vágya válhat valóra, hiszen másfél évnyi késlekedés után úgy tűnik előrelépés lehet a városi uszoda ügyében.

Hosszú évek óta csak maximum a Balatonban, vagy a Galerius Fürdőben volt lehetőség úszni Siófokon. A gyerekek úszásoktatása a létesítményben megoldott, de hobbisportolók vagy versenyek számára nincs megfelelő hely a városban. Ezért is merült fel az igény egy városi uszodára. – 2017. márciusában Witzmann Mihály országgyűlési képviselő úr hozott egy pályázati lehetőséget a város önkormányzata elé – mondta megkeresésünkre Szajcz Adrián, önkormányzati képviselő, a Fidesz helyi frakcióvezetője. – Ez egy TAO-skonstrukciós pályázat volt, amelynek lényege, hogy a Magyar Vízilabda Szövetségen keresztül 70 százalékos támogatásra pályázhatunk és a 30 százalékos önerőt kell a városnak előteremtenie.

Hiába volt a lehetőség, nem történt semmi. A hivatal nem gyújtotta be a rakétákat, fogalmazott a frakcióvezető. – Eltelt másfél év és annyi történt, hogy az előkészületek most kerültek napirendre és a tervezést el tudjuk indítani – mondta Szajcz Adrián. – Az, hogy eddig mi történt az önkormányzatnál, nem tudom. Annak viszont örülök, hogy végre van előrelépés. Hiszen mindannyiunk közös érdeke Siófokon hogy ez az uszoda megvalósuljon. Alapvetően a polgármester urat én és a Fidesz frakció is mindenben támogatni fogja annak érdekében, hogy erre a projektre elő tudja teremteni az anyagi eszközöket.

Witzmann Mihály, a Somogy 4-es választókerület országgyűlési képviselője megkeresésünkre elmondta: ő sem érti, miért csak most tesz lépéseket a siófoki önkormányzat. – Jobb később, mint soha – fogalmazott a honatya. – Bevallom őszintén, nem tudom mi tartott több mint másfél évig, de úgy tűnik, az önkormányzati választások közeledtével polgármester úrék talán hozzáfognak a projekt előkészítéséhez.

Witzmann Mihály hozzátette: leginkább annak örül, hogy ebben a kérdésben látható egyetértés van a városvezetésben. – Nem szabad pártpolitikai kérdést csinálni belőle hiszen egy fontos közös ügyről van szó – figyelmeztetett a politikus.

Egy 33 méter hosszúságú uszodára lenne szükség Siófokon, amelyen 8 úszópályát lehetne kijelölni, mondta Szajcz Adrián. S ehhez építenének még öltözőket, az egész komplexumnak a 65. számú főút mentén található sportcélra kijelölt ingatlanon lenne hely.

Szajcz Adriántól megtudtuk, amennyiben minden pályázati anyagot sikerül időben beadni és az önerőt is előteremtik a projektnek már 2021-ben a városi uszodában tempózhatnak az úszás és a vízilabda iránt érdeklődő lurkók.

Megkerestük Lengyel Róbert, siófoki polgármestert is, hogy megtudjuk miért nem lépett a város az elmúlt másfél évben. Azonban eddig nem kaptunk választ.