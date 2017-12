Mákos gubával is ünnepelnek a somogyi svábok

Több olyan település is van Somogy megyében, ahol jelentős sváb népesség él: Ecseny, Barcs, Szulok, Kaposfő, Lad, Kaposvár.

A közösségekben még ma is elevenen élnek a népszokások. Úgy mint az éjféli misére járás, s az utána elköltött ünnepi vacsora. – Karácsonykor böjti ételeket fogyasztottak a svábok – mondta Knollné Hidasi Erzsébet, a Kaposvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. – Mogyorót, diót, almát ettek és csak a mise után kerültek az asztalra halból vagy lisztből készült ételek.

De jellemző édesség volt a mákos guba, amelyet mézzel locsoltak meg. Ez a bőség jelképe volt karácsonykor, tette hozzá Knollné Hidasi Erzsébet.

A hagyományos ünnepi lakoma sváb körökben másként nézett ki, mint a magyar családoknál. Hiszen fogyasztottak húsételeket is karácsonykor, azokat roppant egyszerűen készítették el. – Ma már persze sok helyen ez nem igaz – hívta fel a figyelmet a Kaposvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. – Ők is igyekeznek egymásra licitálni és minél több süteményt az asztalra tenni. No meg az sem jellemző, hogy a saját kertjükben megtermelt alapanyagokból készítik a vacsorát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Népszokásokban gazdag a sváb kultúrkör, már az adventi időszakban is számos hagyomány van. – Tartottak hiedelmektől ezért a böjtöt is betartották – magyarázta Knollné Hidasi Erzsébet. – András nap után megkezdődik az adventi időszak. Borbála napon, december 4-én a fiatal lányok kimennek és ágat törnek, amelynek neve „Barbarazweig.” Ezt beleteszik egy dunsztos üvegbe, amelyet elrejtenek a házban és naponta cserélgetik benne a vizet. Ha kinyílik az ág, akkor a fiatal lány férjhez fog menni jövő évben, egy fiatal asszony esetében pedig jó szerencse és áldás várható. Ha azonban nem nyílik ki akkor ez szerencsétlenséget jelent az új évre.

A betlehemezés is szokás a sváboknál, ők „Christkindl”-nek hívják. – Ők díszes, csillogó ruhába öltözve adják elő a bibliai jelenetet – magyarázta a nemzetiségi önkormányzat kaposvári elnöke. – Szulokban, ahol a tanári pályámat kezdtem ez élő hagyomány.

A svábok karácsony és újév között is gondoskodnak a szerencséről, hiszen az aprószentek ünnepén a Mikulástól kapott virgácsot és a „Barbarazweig”-ot összekötik, amellyel a nőket ütögetik meg, hogy jó áldást és szerencsét kívánjanak.