Veszélyesebb a magány, mint a dohányzás

Egy friss kutatás eredménye alapján a magány hosszútávon sokkal veszélyesebb lehet, mint naponta tizenöt szál cigarettát elszívni.

Ha tartósan fennáll, szívbetegségeket, depressziót okozhat. Sokszor észre sem vesszük és máris belecsúsztunk ebbe az állapotba. Meglepő, de az elmagányosodás a mai fiatalokat különösen veszélyezteti. – A kapcsolatrendszerük nem a személyes találkozásokon alapul, mint ahogyan mi felnőttek ehhez hozzászoktunk – mondta Mátraházi Tibor, kaposvári gyerekpszichológus. – Ez a személyességét tekintve sokkal sivárabb, viszont térben sokkal kiterjedtebb.

A kapcsolatoknak intellektuális és érzelmi síkja van, a technológia belépésével azonban nekik csak intellektuális szinten maradnak a kapcsolataik, hiszen így érzelmeket kifejezni nagyon nehéz.

– Nagy igazság, hogy ez a generáció magányos – mondta lapunknak Szili Kinga törökkoppányi diák. – Az ember mindig elérhető, ha van egy internetes okostelefonja, de valójában sosincs ott.

Azt látom, hogy a fiatalok kezében mindig ott a telefon és ahelyett, hogy valós kapcsolatokat építenének, telefonon keresztüli barátaik vannak. Ezáltal nem is szereznek tapasztalatokat, nincs valódi élményük és talán egyre kevésbé lesznek életrevalók.

Más véleményen van Felső Dávid kaposvári egyetemista. – Az én ismerőseim körében még a valós baráti kapcsolatok dominálnak – mondta. – Én személy szerint azokkal tartom online a kapcsolatot, akik nincsenek a közelemben. Szerintem a 25 év körüliekre még nem annyira jellemző, hogy online élnének, de akik most gólyák, azok még olyankor is chaten beszélnek, ha néhány emelet választja el őket a kollégiumban.

Garai Kitti,böhönyei egyetemista szerint is valós a probléma a korosztályában. – Az időhiány miatt tolódott el a hangsúly a virtuális kapcsolatok felé – mondta. – Az ismerőseim körében is gyakori, hogy hiába hívjuk el egymást egy kávéra vagy találunk ki közös programot, mindig közbe jön valami. Ezért sokszor csak a chat marad, ami segít abban, hogy a teendők miatt ne távolodjunk el teljesen egymástól. Magamon is észrevettem, hogy néha nagyon nehéz rávenni magam, hogy kimozduljak. Inkább csak írok a barátoknak. Szerintem lehet valódi egy online szövődött ismeretség, de sok idő és igazi találkozás kell hozzá, hogy a bizalom kialakuljon, s valódi barátsággá, kapcsolattá érjen.

