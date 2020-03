Vígadva ápolták a tehetségek a hagyományokat

Hagyományos cigány táncokat varázsoltak a színpadra a Ki mit tud?-ra jelentkező fiatalok Nagybajomban. Tíz csoport mutatkozott be a Napkerék Egyesület felhívására, volt köztük páros produkció is.

Folyamatosan érkeztek a nagybajomi Palóczi Horváth Ádám Művelődési Házba a vetélkedőre nevező kicsik és nagyok. Izgatottan iratkoztak fel a listára a kezdés előtt, láthatóan volt bennük feszültség, mielőtt színpadra álltak volna. A lányok színes, fodros szoknyákat öltöttek, a fiúk szépen vasalt ingekben érkeztek, mindenki igyekezett a legjobb formáját hozni.

A Mezőcsokonyai Hagyományőrző Egyesület tagjai heteken át gyakoroltak. – Táncot mutatunk be a színpadon – mondta izgatottan Bogdán Anasztázia. – Nagyon sokat készültünk a mai napra, de szeretünk táncolni, úgyhogy nem volt nehéz dolgunk. A csoportban különböző korosztályú lányok ropták, érdekes, hogy főleg a kisebbek közül volt olyan táncos, aki egyáltalán nem volt lámpalázas a közönség miatt miatt. – Nem izgulok, mert már máskor is léptem fel színpadon és nagyon szeretem – árulta el Orsós Dorottya.

A versenyzők ezúttal többségében cigány táncokat mutattak be a Ki mit tudon, mindössze egyetlen zenekar, a Nagybajomi Romafiúk csapata mutatta be tudásának legjavát. – Azért csináljuk, hogy a hagyományos beás dalokat is hallhassák még – mondta érdeklődésünkre Orsós Imre, miközben mögötte zenésztársai már hangolták a gitárt a fellépéshez. Hozzátette: nagyon ritka az ő zenekarukhoz hasonló formáció, amely valóban őrzi a beás hagyományokat, és igyekszik továbbadni a felnövekvő generációknak. Persze azért is muzsikálnak, mert szeretik a zenét, s azt akarják megmutatni a világot jelentő deszkákra lépve, milyen az, amikor szívből szólnak ősi dalaik.

A versenyzést a Pári Aranyeső Hagyományőrző Tánccsoport nyitotta meg produkciójával, fergeteges hangulatot varázsoltak a zsúfolásig megtelt művelődési házba. A közönség természetesen vastapssal jutalmazta a fiatalok táncát, s a zsűri is elismerően szólt a látottakról. Nem akármilyen ítészek vették szemügyre a fiatalok munkáját, hiszen Turi Endre, a Somogy Táncegyüttes művészeti vezetőjét is felkérték a fellépők értékelésére. Elmondta: nem csak a tánclépések, hanem a koreográfia és az összkép is fontos egy táncos előadásnál.

A Ki mit tud?-ot a Napkerék Egyesület hirdette meg, s a Nagybajomi Roma Önkormányzattal szervezték közösen. – Minden évben tartunk egy tehetségkutatót – mondta el lapunknak Bogdán Imre, a Napkerék Egyesület és a Somogy Megyei Roma Önkormányzat elnöke. Így szeretnénk csatlakozni a Somogy Megyei Tehetségtanács programjához. A zenében vagy táncban tehetséges fiatalok, itt megmutathatják magukat és, aki jól szerepel, az részt vehet majd a megyei tehetséggálán. Bogdán Imre kiemelte: tehetségek ápolása azért is fontos, mert adunk valamit a gyerekeknek, amire készülhetnek, amiért dolgozhatnak. És aztán sikerélményük lehet, ezt a tapasztalást az élet más területein is használni tudják.

Sikeresre táncolták magukat

A Mezőcsokonyai Hagyományőrző Tánccsoport tagjai végül a legjobbnak bizonyultak tánc kategóriában, így ők is részt vehetnek a megyei tehetséggálán. De megosztva Bogdán Rebeka és Orsós Szabolcs párosa is első helyezett lett. Zene kategóriában pedig a jókedvet muzsikáló Nagybajomi Fiúk diadalmaskodtak.