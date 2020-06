Virtuális átadón adományoztak balatoni kórházaknak a vízimentők

Csütörtök délelőtt online videókonferencia keretében, virtuálisan adták át azokat a légzésvédelmi eszközöket, melyeket a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatásával ajánlott fel a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata három Balaton közelében működő megyei kórháznak.

A virtuális térben megrendezett beszélgetést Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke nyitotta meg. Ezt követően egy rövid technikai tájékoztatás keretében ismertette az eszközöket.

– A Dräger professzionális légzésvédelmi rendszere – amelyet tűzoltók, sürgősségi szolgálatok tagjai és a bányászatban dolgozók számára fejlesztettek ki – új dimenziót állít fel a kórházi alkalmazás területén. Ezen felszerelések beszerzésének és mostani átadásának elsődleges célja a kórházi beavatkozó szakszemélyzet légzésvédelme, potenciális megfertőződésük csökkentése. – tudtuk meg a VMSZ elnökétől. – Magyarországon egy-két esetben már klinikai körülmények között is használják ezeket az eszközöket, így jutott el a híre hozzánk, vízimentőkhöz. Célunk volt, hogy a Balatont övező három megye legnagyobb kórházainak is rendelkezésére álljanak ilyen jellegű légzésvédelmi eszközök. Mindhárom kórház 4-4 komplett felszerelést kap, melyek helyes használatát egy oktatás keretében – munkatársaink segítségével – sajátíthatják majd el a kórházi dolgozók. Az eszközöket Egyesületünk tárolja majd. Amennyiben jelzés érkezik bármely kórház részéről, annak bármelyik osztályáról, hogy szükségük van ezekre a berendezésekre, akkor sürgősséggel – egy-két órán belül – ki tudjuk nekik szállítani. – mondta Bagyó Sándor.

– Mindent üdvözlünk, ami azt a célt szolgálja, hogy úgy láthassuk el a fertőző betegeket, hogy közben a személyzet biztonságban van. Örülünk, köszönjük és várjuk, szeretnénk megismerni és használni ezeket a készülékeket.” – mondta Fogas János, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház főorvosa.

Majd Kiss Miklós, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház adjunktusa vette át a szót: – Az eszköznek ezt a felhasználási módját én sem ismertem idáig. Már maga az ötlet nagyon jó, hisz egy biztonságot növelő készülékről van szó.

Kovács Tamás, a Zala megyei Szent Rafael Kórház főorvosa is megköszönte a lehetőséget és hozzáfűzte: – Mi is csak a hírekből értesültünk erről a lehetőségről. Tudom, hogy a Semmelweis Egyetemen már tapasztalatokat is szereztek az eszközzel, melyek alapján úgy tűnik, hogy ez a lehetőség jelentené a legmagasabb szintű védelmet az ellátó személyzet számára.

Végül Ferencz I. Szabolcs, a FGSZ elnök-vezérigazgatója beszélt arról, hogy miért tartották fontosnak támogatni a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának kezdeményezését.

– Nagyon közel érezzük szívünkhöz ezt a támogatást. Az FGSZ egy erős bányászati hagyományokkal rendelkező cég, ezért mi pontosan tudjuk, hogy egy esetleges baj esetén mennyire fontos a munkatársaink légzésvédelme, ebből kifolyólag jól ismerjük ezeket a professzionális légzésvédelmi felszereléseket is. Aztán jött egy olyan járvány, ahol pont az vált kritikus elemmé, hogy miként lehet az orvosok és az egészségügyi dolgozók légzésvédelmét lehetőség szerint fertőzésmentesen biztosítani. A koronavírus mindannyiunkat rendkívül nagy kihívás elé állított, ugyanakkor egy nagyon nagy összefogást is eredményezett a társadalomban.

Bagyó Sándor a beszélgetés végén elmondta, hogy az eszközök valós kiszállítása és átadása a következő héten kezdődik meg és a vízimentők által tartott oktatások időpontjairól is egyeztetnek az érintett kórházakkal. A használati tapasztalatokról pedig a későbbiekben közös konzultációt tartanak majd.