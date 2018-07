Záport, zivatart hoz péntekre a hidegfront

Egy hidegfront befolyásolja a térség időjárást: felhős lesz az ég, és záporok, illetve zivatarok alakulnak ki. A napközben megélénkülő északnyugati szél estére tovább erősödik.

– Hidegfront alakítja az időjárást Somogy megyében, pénteken – tájékoztatott az eumet.hu. – Sok felhőre van kilátás és esők, záporok, illetve zivatarok alakulnak ki. Éjszaka borult marad az ég, megszűnik a csapadék, és a napközben megélénkülő északnyugati szél tovább erősödik.

A jellemző hőmérséklet

péntek reggel 18 fok

péntek délután 29 fok

szombat reggel 18 fok

A folytatás

Szombaton élénk szél, hűvösebb, túlnyomórészt erősen felhős idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar. Vasárnap, hétfőn előreláthatólag mérsékelten meleg, és zömében napos idő következik, de előfordulhatnak elvétve futó záporok. Az északi szél is élénknek ígérkezik. Kedden egy újabb hidegfront érkezhet.

Orvosmeteorológia

Pénteken eleinte a Dunántúlon, majd az ország keleti felén is gyenge hidegfronti hatás érvényesül. A keleti tájakon a kánikula és a fülledt levegő az idősek, a szív- és légzőszervi betegségekben szenvedők napját nehezíti meg, ők lehetőleg kerüljék a fizikai megterhelést. Zivatarok idején átmenetileg romolhat az asztmások állapota. A hidegfrontra érzékenyek körében görcsös eredetű fejfájás, valamint izom- és hasi görcsös jelentkezhetnek. Ugyanakkor a kissé szeles idő is fokozhatja ezeket a panaszokat. Az UV-sugárzás viszont csak helyenként érheti el az erős-nagyon erős fokozatot, de így sem árt gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről! (forrás: Időkép)

Közlekedésmeteorológia

Pénteken egy gyenge hidegfront miatt sokfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek vizes, csúszós utakat okozhatnak. Hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, melyek környezetében hirtelen lecsökkenhet a látástávolság, az erős, viharos széllökések jelentősebben csökkenthetik a járművek menetstabilitását, illetve vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. Zivataroktól függetlenül is sokfelé élénk szél ronthatja az autók egyensúlyát. (forrás: Időkép)