Zöld somogyi intézmények: az óvodákban is a környezettudatosság nyer teret

Tizenharmadik alkalommal ítélték oda a Zöld Óvoda, illetve az Örökös Zöld Óvoda címet, a mostani díjazottak között három somogyi is volt. Az ovikban szerveztek többek közt gólyaváró kelepelő-hetet, de gyakran járják az erdőt a kicsikkel, s télen a madáretetők sem üresek az udvaron.

A kaposvári Szent Margit Katolikus Óvoda és a kaposfüredi tagóvoda másodszor kapta meg a Zöld Óvoda díjat. – Változatos, minél színesebb programokat igyekszünk megvalósítani a gyermekekkel – hangsúlyozta Szentgyörgyiné Lőrincz Aranka Katalin, a kaposfüredi tagóvoda vezetője. – Háromévente lehet pályázni a Zöld Óvoda cím meghosszabbítására és örültünk, hogy másodszor is elnyertük, hiszen sokat dolgoztunk ezért közösen.

A gyermekek télen madarakat etetnek, s az óvodakertben korábban zöldhagymát, cukorborsót, petrezselymet, és sárgarépát is termesztettek és az intézmény munkatársai folyamatosan gondoskodtak a zöld területek karbantartásáról. Az óvoda – ahová a négy csoportba 90 gyermek jár, s a kiválóan akkreditált tehetségpont címet is elnyerte – élményekkel teli programokat is szervez az apróságoknak: a Deseda arborétumon kívül a Fekete István Látogatóközpontot is felkeresik tavasszal.

Örökös Zöld Óvoda címet kapott a nagyatádi Napsugár Óvoda, a városban elsőként jelentkeztek a programra. Erdőjárás, izgalmas programok Kaszóban és a Sziágyi erdei iskolában, s gólyaváró kelepelő-hét: rövid ízelítő a gazdag rendezvénysorozatból. Vékony Tamásné vezetőtől tudjuk, hogy komoly feltételeknek kell megfelelni a pályázat során, s akárcsak korábban, most is kiemelten foglalkoznak a környezettudatos neveléssel.

Az Agrárminisztérium érdeklődésünkre közölte: az előző évek pályázatain eddig összesen huszonkilenc somogyi óvoda nyerte el a Zöld Óvoda címet, közülük tizenöt intézmény először pályázott, négy másodszor, három pedig harmadszor. Jelenleg hét intézmény rendelkezik az Örökös Zöld Óvoda címmel.