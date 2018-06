A külcsín a könyveknél is fontos

A Magyar Írószövetség és a Canon tizedik alkalommal hirdeti meg a Digitális Könyvnyomtatási Pályázatot #AKönyvJó címmel.

A könyvnyomtatásnak manapság nagyon sokféle igényt kell kielégítenie, a digitális könyvnyomtatás azonban olyan lehetőségeket nyit meg a kiadók előtt, melyeknek köszönhetően azok akár egy-egy szerző mögé is beállhatnak, vagy akár 10-20 darab példányszámban is kinyomtathatnak egy könyvet,

tanulmányt. Így olyan szerzők is bemutatkozhatnak, akik témaválasztásukkal csak egy szűkebb réteghez szólnak.

A Canon amellett, hogy digitális könyvnyomtatási megoldásával gyorsan megbízható és magas színvonalú könyvterméket juttat el az olvasókhoz, a magyar kortárs irodalmat is elkötelezetten támogatja. Ennek egyik legjobb módja az immár tíz éve meghirdetett pályázata. Erre bárki jelentkezhet korábban ki nem adott kézirata szerkesztett változatával. A könyvkiadóval már rendelkező kéziratot a konyvpalyazat@canon.hu e-mail címen várják 2018. július 20-ig. A zsűri által kiválasztott tizenkét nyertes művet a Canon 250-250 példányban díjmentesen nyomtatja ki, a pályázókat csak a kötészeti díj terheli. A hagyományoknak megfelelően a zsűri tagjai idén is kiválasztják a nyertes pályázatok közül a „Legszebb Könyvet”.

A pályázat publikus kihirdetésére idén a 89. Ünnepi Könyvhéten kerül sor 2018. június 7-én.

A részletes pályázati feltételekről a Canon oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

Borítókép: illusztráció. Forrás: Pexels.com