Az ötvenedikre készül ifjabb Szakcsi Lakatos Béla

Szakcsi Jr. 50 címmel ad ünnepi koncertet ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, aki idén ünnepli 50. születésnapját. Az est folyamán színpadra lép a művész világhírű édesapja, Szakcsi Lakatos Béla is.

A dzsessz rögtönzött műfaj, a pillanat művészete, ezért ifjabb Szakcsi Lakatos Béla még nem tudja, mi hangzik el majd az október 15-i koncerten a fővárosi MOMkultban. – Aznap fog kiderülni, vagy a koncert előtt pár órával – vallotta be az Echo Tv Kultúrklub című műsorában a művész.

Azt viszont tudni lehet, kik lesznek a fellépő vendégek. Mivel a Szakcsi családban sok dzsesszzenész van, természetesen a családtagok is fellépnek, így az édesapa, idősebb Szakcsi Lakatos Béla és a jubiláló zenész öccse, valamint a párja is. De természetesen ott lesznek azok a muzsikusok és gyerekkori barátok is, akikkel együtt játszott az elmúlt évtizedekben.

Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla elárulta: édesapja őt és az öccsét is hagyta, hogy a saját útjukat járják, sosem szólt bele, hogy merre menjenek, így alakulhatott ki sajátos zenei arculatuk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A művész a dzsesszenéről elmondta: igaz, hogy improvizatív műfaj, és hogy a zenészek az előadás során a zene nyelvén beszélgetnek egymással, de azért vannak keretek, amelyek nagy felkészültséget kívánnak a muzsikusok részéről, és bár jól ismerhetik egymást az előadók, mégis mindig tudnak meglepetést okozni egymásnak. Ehhez bizalom kell és intelligencia, hogy senki ne helyezze túlzottan előtérbe magát a többiek rovására – mondta ifjabb Szakcsi Lakatos Béla.

A magyar dzsesszzenéről úgy nyilatkozott, hogy jók és világszerte elismertek a magyar muzsikusok, akik között sok a fiatal tehetség.

Borítókép: Ifj. Szakcsi Lakatos Béla dzsesszzenész

MTI Fotó: Kovács Tamás