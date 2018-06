Kerékpárbalesetének köszönheti, hogy a jazz királynője lett

Melody Gardot - akinek még a neve is dallamot jelent - a két lábon járó bizonyíték arra, hogy amit a zenélés kicsiszol a fájdalomból, az lehengerlő. És ezt most a magyar közönség is testközelből élvezheti.

Melody Gardot dalai meglepően könnyeden előadott, valóban az emberi test és lélek gyógyítására szabott slágerek. Noha a siker startvonala számára egy fájdalmakkal járó időszak volt, zenéjén átüt a derű: mivel pedig fölépüléséhez is a muzsikát használta gyógyírként, az embernek az az érzése, hogy Melody szó szerint és szüntelenül tele van zenével, mintha a jazz, a pop, a blues, az elektronika és a lágy dallamok elegye csörgedezik az ereiben. Őt hallgatva az a sejtésünk támadhat, hogy olyan forrásra bukkantunk, ami nem tud elapadni. Mit válthat ki vajon élőben?

Akár a fájdalom tapasztalata, akár az elemi tehetsége a felelős érte: Melody Gradot-ból hiányzik a modorosság. Az érzelmeknek, hangulatoknak azt a meztelen, finoman lüktető állapotát ragadja meg, ami már nem nyersesség és még nem égi tisztaság (utóbbi csak azért nem, mert ilyen egyedien lágyra füstölt hanggal nemcsak az ember ékszerlelke, de bizony egy hamisítatlan, lepukkant, bár annál otthonosabb jazzbár is simán megidézhető).

Már tizenhat évesen már Duke Ellington-számokat játszott a zongorán, philadelphiai klubok kedvelt fellépője volt, tehetsége tehát igen korán megmutatkozott. Ám az ígéretes pálya előtt álló amerikai énekesnő végzetesnek tűnő balesetet szenvedett: biciklizett, és elütötte egy autó. Az énekesnőnek a legalapvetőbb készségeit is újra kellett tanulnia – de nem olyan fából faragták, hogy feladja. Felüdülést jelentett a tragédia okozta fájdalmak közepette az, hogy a kórházban megtanult gitározni, tehát egy új „alapkészséget” is elsajátított. És mennyire jól tette!

Melody a zene gyógyító erejét fölfedezve elkezdett dalokat írni: ekkor született számai, melyek Some Lessons: The Bedroom Sessions címmel jelentek meg, és meghozták számára az ismertséget.

Melodynak nemcsak a hangja és unikális stílusa, de erővel és bizalommal teli személyisége, nemes és elegáns karaktere is különleges. Nem csoda, hogy rajongói annyira kedvelik. Alig egy évnek kellett eltelnie csupán, hogy a WXPN rádió felkapja a fejét, és felkarolja a fiatal művészt. A rádió nem először szúrta ki a gyémántot a kavicsok között: korábban Norah Jones is neki köszönhette fényes karrierjét.

Gardot hamar az egyik legnevesebb lemezkiadónál és Larry Klein producernél találta magát, és ezzel együtt a világhírnév kapujában. 2006-ban a Worrisome Heart, 2009-ben a My One and Only Thrill, 2012-ben pedig a The Absence című albuma is arany-, illetve platinalemez lett. Vadonatúj korongja a Live in Europe, melyre 2012 és 2016 között rögzített slágereiből dalból válogatott, az első koncertalbuma.

Július 5-én csütörtökön a magyar jazzkedvelők is megismerkedhetnek az elragadó énekesnővel, aki a Müpába is csupa közönségkedvenccel készül.

Borítókép: Melody Gardot. Forrás: AFP / FABRICE COFFRINI