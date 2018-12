Ma is élő népszokás a karácsonyi éneklés

A csíkmenaságiak kedvenc énekeiből összeállított CD jelent meg szövegkönyv-melléklettel.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halétel kerüljön az asztalra karácsonykor!

A Repülj Madár Egyesület Szép violácska című kiadványáról a Liget számolt be. A portál cikke ismerteti: karácsony este még ma is énekelnek a legények a lányok ablaka alatt Csíkmenaságon. Komák, barátok gyűlnek össze ilyenkor, vicces rigmusok is elhangzanak. Károly Veronika, a Repülj Madár Egyesület elnöke régi füzetekből, imakönyvekből válogatott ki tizenhetet, ezeket énekelték fel az egyesület tagjai, hogy megörökítsék a dalokat az utókor számára.

„A karácsonyi éneklésnek hagyománya van Menaságon. Régen, az én gyermekkoromban házaspárok, baráti társaságok is jártak egymáshoz karácsonykor énekelni. Ma már inkább csak a fiatalok indulnak útnak: a legények összeegyezkednek, négyen-öten, mikor hányan, és elmennek a lányokhoz december 25-én este.

Az ablakuk alatt énekelnek karácsonyi énekeket, a végén rigmusokat, vicces versikéket mondanak. A lányos háznál behívják őket, megkínálják őket süteménnyel, pálinkával, és indulnak a következő házhoz.

Emlékszem, hogy gyerekkoromban a szüleim is mentek a szomszédokhoz, komákhoz, barátokhoz, s még gyerekként én is mentem velük. Amelyik háznál énekeltek, ott a háziak a kinti villanyt felkapcsolták kétszer-háromszor, jelezve, hogy szívesen fogadják az éneklőket” – emlékezett vissza a portálnak adott interjúban Károly Veronika.

„Annak idején az idős bácsik a misék kezdete előtt énekelték ezeket az énekeket, és ennek a hangulata annyira bennem van, hogy szerettük volna, hogy így is megmaradjanak.

Gyűjtögettem régi imakönyvekből, leírásokból, és nagyon sok éneknek olyan szakaszai is előkerültek, amelyeket időhiány miatt nem tudtak elénekelni a templomban. Ezeket is felénekeltük most.

A mondókák nagy része le sincs írva, ezeket spontán módon mondták el az idős emberek a mikrofon előtt, úgy, ahogy az ablak alatt is szokták: kicsit elmásították a hangjukat, hogy ne ismerjék meg, hogy ki mondja a verset. Ezeknek egyedi, régies szövegük van, nem is kerültek nyomtatásba, mert úgy éreztem, hangzásban elég” – ismertette a részleteket a tanítónő.

A kiadvány egyfajta vallásos népénektár – mutatott rá az egyesület elnöke. „A dalok szövegei néha csiszolatlanok, időközönként előforduló költői képeik énekköltészetünk csodálatos hajtásait képezik. Rajtunk múlik, hogy tovább élnek-e hagyományos énekeink, bizakodást, reményt hordozva magukban. Ajánlom ezeket a kincseket minden éneket szerető embernek, hiszen ezekben az énekekben rejlő szépség lenyűgöző” – mondta.

Borítókép forrása: Liget.ro

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS