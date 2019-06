Magyarország fiatalos oldalával ismerkedhettek az érdeklődők

A külügyminisztérium a Kínával folytatott kulturális diplomáciára is nagy hangsúlyt fektet.

Magyarország fiatalos oldalával ismerkedhettek a kelet-kínai Hangcsouban a hétvégén megrendezett BudapestFest látogatói a modern és kortárs magyar kultúra elemeit bemutató programokon és előadásokon keresztül – mondta Szentmártoni Lívia, Magyarország Sanghaji Főkonzulátusának oktatási és kulturális szakdiplomatája.

Az idén második alkalommal megrendezett, kétnapos esemény színhelyéül a szervezők ezúttal a Csöcsiang tartományban található Hangcsou városát választották. A kulturális szakdiplomata elmondta: a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulója kapcsán tartott rendezvénysorozat e kiemelkedő eseményét egy a konzuli körzetbe tartozó, kiemelt kulturális helyszínen szerették volna megrendezni, így esett a választás az UNESCO által a világörökség részévé nyilvánított Nyugati-tó mellett fekvő Jungcsin parkra.

Szombaton és vasárnap a Hegedűs László világrekorder extrémsportoló vezetésével működő HegeShow formáció vakmerő és látványos extrémsport bemutatója, a 4 For Dance táncegyüttes hagyományokat modern köntösbe öltöztető táncelőadása, valamint a Folkfonics Ensemble népzenét funk és swing stílusjegyekkel ötvöző koncertje várta az érdeklődőket. A WAMP dizájn vásár öt Hangcsouba érkezett tervezőjének munkáit is megvásárolhatták a fesztivál látogatói, akik maguk is kipróbálhatták modern magyar dizájnban alkalmazott technikákat.

Az eseményt hivatalosan szombat este nyitotta meg Somogyi Gyula a Külgazdasági és Külügyminisztérium Külföldi Magyar Intézetek Főosztályának vezetője, Bolla Szilárd, Magyarország sanghaji főkonzulja, valamint Csen Vej-csiang hangcsoui alpolgármester.

Somogyi Gyula az MTI-nek telefonon elmondta: a külgazdasági és diplomáciai kapcsolatokon felül a külügyminisztérium a Kínával folytatott kulturális diplomáciára is nagy hangsúlyt fektet. A magyar kultúrát a fővároson kívül élő kínaiak körében is népszerűsíteni kívánják, ebben a munkában pedig Magyarország Kínában működő főkonzulátusai fontos szerepet töltenek be.

A főosztályvezető hozzátette: a BudapestFest rendezvény a fellépők sokszínűségén keresztül idén elsősorban a magyar kultúra innovatív, szórakoztató és hagyományőrző vetületeinek bemutatására helyezte a hangsúlyt.

Borítókép: Érdeklődők a WAMP dizájn vásár egyik standjánál a BudapestFest rendezvényen a kelet-kínai Hangcsouban 2019. június 1-jén. A magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulója kapcsán megrendezett fesztiválon Magyarország fiatalos oldalával ismerkedhettek az érdeklődők magyar kultúra elemeit bemutató programokon és előadásokon keresztül.