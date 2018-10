A hagyomány érték, most tízmilliók jutnak őrzésére

Több mint hetvenmillió forintot kaptak a Somogy megyei néptáncos, népzenei és népdalköri szervezetek és közösségek a Csoóri Sándor Program keretében.

A megyében mintegy negyven szervezet kapott támogatást tervei megvalósításához. Többek között népviseletek készíttetésére, technikai eszközök vásárlására, szakmai oktatói munkára, népzenei szolgáltatások igénybevételére használják fel az elnyert összeget.

A Somogy Táncegyüttes 7,2 millió forintot kapott a Csoóri Sándor Program keretében, az összeget többek között színpadi viseletre fordítanak majd. – Iszonyú nagy összegeket emésztenek fel a színpadi viseletek – mondta Csikvár Gábor, a Somogy Táncegyüttes menedzsere. – Egy koreográfia esetében körülbelül 20 ember van fent a színpadon, ami több millió forint értékű ruhát jelent. Egy egyórás műsor esetében pedig hétszer-nyolcszor is átöltöznek a lányok. Folyamatosan készülnek új koreográfiák, és fontos, hogy ehhez előteremtsük a valósághű viseleteket.

A pénzből jut majd koreográfiakészítésre, oktatói díjakra és hangzóanyag készítésére is. – A Somogy Zenekar is nyert 1,4 milló forintot, amelyből hangszer javíttatásra és demoanyag felvételére is költünk majd – tette hozzá Csíkvár Gábor.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szennai Lázi Dombi Kulturális Egyesület népzene-oktatási műhelyekre és táncházra fordítja majd az elnyert 6,5 millió forintot. – Hat alkalommal tartunk majd népzene-oktatási műhelyeket – tájékoztatott Bajzik Éva elnökségi tag. – Itt olyan falusi zenészektől tanulhatnak a gyerekek, akik még ismerik az eredeti magyar népzenét hangszeres és énekelt formában. Jönnek Erdélyből, Felvidékről, és moldvai csángó furulyás énekeseket is vendégül látunk. Így olyan eltűnőfélben lévő életformával és világlátással találkoznak majd a fiatalok, amit máshogy nem tudnának megismerni.

A Somogy Megyei Néptáncszövetség 4,5 millió forintot kapott. – Mint civil szervezet nálunk eddig mindenki munka mellett, önkéntesen dolgozott a szövetségnél – mondta Rónai Balázs ügyvezető. – Ebből a pénzből most már alkalmazottat is tudunk fizetni, és irodát is bérelhetünk. Egy folklór információs központot is próbálunk létrehozni, ahol összefogjuk a megyében fellelhető nyomtatott, tárgyi és digitális anyagokat, és Csikvár József hagyatékát is rendszerezzük majd. Ebből a pénzből szervezzük meg a falusi néptáncegyüttesek és hagyományőrző együttesek találkozóját is.

A néptáncegyüttesek pályázhattak a legnagyobb keretösszegre

A Csoóri Sándor Program célja a népművészet és a hagyományőrzés támogatása. 2017-ben, a Csoóri Sándor Program első évében 2,5 milliárd forintból 1349 néptánc és népzenei együttest, népdalkört támogattak szerte a Kárpát-medencében.

2018-ban már négymilliárd-háromszázhatvanmillió forint keretösszeg állt a pályázók rendelkezésére. A néptáncegyüttesek pályázhattak a legnagyobb keretösszegre összesen 1,8 milliárd forint értékben. De kaptak támogatást a táncházak, a népzenei együttesek, népdalkörök és a tárgyalkotó népművészeti közösségek is. Népzeneoktatási programok megvalósítására 330 millió forint, népművészeti szervezetek közösségfejlesztő programjaira pedig 700 millió forint jutott.