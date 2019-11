Festékkel teljes csak Bárczi kreatív tanulóinak napja

A holló és a róka című meséhez készült illusztrációikkal országos elismerést érdemeltek ki a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Nagybajomi Tagintézményének tanulói.

Az Astangajoga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány által meghirdetett országos rajzpályázaton az iskola öt tanulója részesült a neves képzőművészekből álló zsűri elismerésében. A tizenéves fiatalok már több alkalommal nyertek intézményi, megyei pályázatokon, számukra azonban a mostani díj a legnagyobb siker. Mindennapjaik része az alkotás, a festék, a kréta, és az ecset elválaszthatatlan tőlük. Nehéz körülmények között nevelkednek, az alkotás élménye jelenti számukra a biztonságot, a nyugalmat.

– Két éve tanítom őket, és ez idő alatt nyilvánvalóvá vált számomra, hogy mennyire fontos nekik a rajzi önkifejező tevékenység – mondta el Horváth Árpádné Gyöngyi gyógypedagógus. – Élvezik, amikor a papírral érintkezik az ujjuk, ha nyomot hagyhatnak bármilyen formában. Szeretik, ha új technikákat és módszereket próbálhatnak ki, ahogy ők mondják: „pikásszózhatnak”. Ilyenkor megnyugszanak a kedélyek, megszelídül a mogorva tekintet is, elindul valami, ami belülről jön, nagyon mélyről – folytatta a gyógypedagógus.

Minden irodalmi élményt vizuálisan is feldolgoznak, így készült a pályázati munka is. Aztán a legjobbakat tovább küldik, a selejttel pedig az osztályt dekorálják. – Nagyon sok mindent elárulnak magukról a gyerekek a rajzaikkal, például azzal is, hogy milyen színt választanak. Sokszor úgy indítjuk a napot, hogy mindenki választ egy színt a krétakészletből, és akkor már tudjuk, milyen hangulattal érkezett aznap. Van olyan diák, aki csak fekete fehérben tud gondolkodni, neki nehéz színekkel kifejezni bármit, a szénrajz okoz örömet számára. Ottjártunkkor is festett a csoport, az egyik kislány egy festékbe mártott radírral nyomtatott sárga foltokat a fekete papírra, ösztönösen dolgozott. – Én nem voltam iskolában, amikor megtudtam az eredményt, Gyöngyi néni „rámírt”, de nem hittem el, hogy igaz – mondja a pálmajori Bogdán Tímea. – Azóta a profilképemen is a nyertes rajz szerepel.