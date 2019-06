Koncert, utcatárlat és remek hangulat a Rippl-Rónai Fesztiválon

Utcatárlat, koncertek, póló tuning, élményfestés, tárlatlátogatás és kézműves foglalkozás: felsorolni is nehéz, hogy mennyi program várta hétvégén a Rippl-Rónai Fesztivál látogatóit.

– Jobban nem is kezdődhetett volna a délután: csodálatos a Rippl-Rónai emlékház és a park – mondta szombaton a budapesti Kiss Erzsébet, aki egy csoporttal érkezett városunkba. – Először jöttem el a fesztiválra, s máris tele vagyok élménnyel.

A Fő utcán kora délután már hamisítatlan fesztiválhangulat uralkodott: családok, fiatal párok, s baráti csapatok ráérősen nézelődtek a belvárosban. Tűzzománc képek, fülbevalók és medálok tárultak a járókelők elé, trendi szín a lila: a demecseri Kissné Kertész Katalin az alkotás folyamatába is bepillantást adott. Tűzzománc égető kemencét állított fel és egy stilizált virágképpel lepte meg a nézőket. Bene Zsolt mozaik táj- és szentképeket is kiállított, pár lépésnyire a zichys diákok festését követhették figyelemmel a látogatók.

Ferencné Fogarasi Éva natúrmontázs készítő kezdetek óta részt vesz a fesztiválon, szerinte leginkább a barátságos közeg és a közvetlen hangulat érinti meg a résztvevőket.

– Én is kérek egy baglyos pólót – kérlelte édesanyját egy kislány. Póló tuning Fő utcai műhelyében textil festékkel látványos ábrákat nyomtathattak trikókra, szatyrokra a gyerekek. Egymás után készültek a remekművek, s nagy népszerűségnek örvendett az arcfestés és az agyagozás is. Szombaton délután a Vigasságok terén adtak egymásnak randevút hagyományőrzők, a Somogy Megyei Néptáncszövetség rendezvényén, este pedig fellépett a Vagner és az Ed is On illetve Antonia Vai.

– Kiváló az időzítés, az időjárás megkegyelmezett a csapatnak, kezdődhet a buli – jegyezte meg egy középkorú férfi a Kossuth téren. Előbb a Takáts Tamás Blues Band csapott húrok közé, utána a Zenevonat szuperkoncertje következett.