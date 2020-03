Mindig az embert keresi a szerepeiben

Nyári Oszkár, Mucsi Kristóf és Törő Gergely Zsolt, a Csiky Gergely Színház színművészei voltak a Karzat Színházbarátok Körének vendégei az elmúlt héten szerdán. A színészek legutóbb a teátrum nagy sikerű darabjában, A padlás című musicalben nyújtottak felejthetetlent alakítást, a találkozón mégsem erről esett a legtöbb szó.

A résztvevők elsősorban az életükről, szerepeikről és a városhoz való kötődésükről faggatták őket. Nyári Oszkár színész, rendező, színházi pedagógus, aki lassan negyed évszázada a kaposvári társulat tagja és számos nagy sikerű felnőtt- és gyerekdarabban játszott, önmagát elhivatott színházcsinálónak tartja. Elmondása szerint mindent megtesz a színház és az irodalom népszerűsítéséért. Célja, hogy minél több fiatallal szerettesse meg a szép verseket, az olvasás pedig legyen mindennapjaik része. Fontosnak tartja, hogy a roma fiatalok nagyobb számban kapcsolódjanak be a színházi életbe, és ezért is vállalta a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány vezetését. Amúgy bármilyen szerepet eljátszik, a gonosz mögött is mindig az embert keresi.

Mucsi Kristóf és Törő Gergely Zsolt is a Kaposvári Egyetem színész szakán végzett, és tavaly óta tagjai a kaposvári társulatnak. Kristófhoz elsősorban a vidámabb, zenés műfajok állnak közelebb, míg Gergely a drámákat is kedveli. Mindhárman együtt szerepelnek a Tüskevár című darabban is, amelyet a nagyközönség még nem láthatott, mivel jelenleg főleg iskolásoknak játsszák délutánonként. Valamennyien jól érzik magukat Kaposváron, a megújult színházat pedig rendkívül szépnek és minden igényt kielégítőnek tartják.