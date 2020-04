Modern ruhákat ötvöztek hagyományos népviselettel

Elárasztották a közösségi oldalakat a népviseletes képek pénteken, április 24-én volt ugyanis a Népviselet Napja.

A jeles ünnepről a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsődében is megemlékeztek. Utasiné Kenderák Tímea, az intézmény vezetője megkeresésünkre elmondta: internetes felületen és az óvoda épületében is biztosítottak programot a gyerekeknek. – Népviseletbe öltöztettük a fiatalokat – fogalmazott. – Babákat készítettünk, népi játékokat próbáltunk ki, például ugróiskoláztunk, de barkácsoltunk és a körmönfonást is gyakoroltuk. A gyerekek színes papírból vágtak ki népi motívumokat és papírtányérra is festettek. Akik otthon voltak, nekik a napokban házhoz szállítottuk az alapanyagokat, így ők is be tudtak kapcsolódni a programokba. Az „online” foglalkozáson nyolcvanan vettek részt – tette hozzá Utasiné Kenderák Tímea.

Vidáné Csendes Cecília, viseletkészítő kiemelte: fontos megemlékezni arról, hogy régen milyen ruhákban jártak az emberek, hiszen minden településnek megvolt a saját viselte. A régi divatot egyébként jól lehet ötvözni a mai kornak megfelelő ruhákkal. A viseletkészítő szerint: egy-egy hímzéssel és csipkerakással vissza lehet idézni azt, hogy elődeink milyen ruhát hordtak.