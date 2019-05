Több mint száz program a Rippl-Rónai Fesztiválon

Összesen száztizenkilenc programmal várják az érdeklődőket az idei Rippl-Rónai Fesztiválon. Az eseményt május harmincadika és június másodika között szervezik meg Kaposváron.

A fesztiválról rendezett szerdai sajtótájékoztatón Szalay Lilla, az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatója hangsúlyozta: több mint ötven koncerttel, tizenhatféle kreatív alkotó tevékenységgel és számos kiállítással készülnek a programsorozatra. – Négy napig bohém élettel töltjük meg a várost a jövő hétvégén – mondta Szalay Lilla. – Fellép például a Magna Cum Laude, a Follow the Flow, a Takáts Tamás Blues Band és Caramel is, de számos utcazenész, valamint tehetséges kaposvári fiatalok is bemutatkoznak. Idén sem hiányozhat majd a népszerű fényfestés, a sétálóutcát pedig a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium művésztanárai és diákjai töltik meg élettel – tette hozzá.

Jágerné Katona Zsuzsanna, Kaposvár kulturális referense kiemelte: több alapelvet is megfogalmaztak, amikor kitalálták a fesztivált. Az elsődleges szempont az volt, hogy megőrizzék Rippl-Rónai József szellemiségét, összművészetivé tegyék az eseménysorozatot. Fontos célkitűzés volt ugyanakkor, hogy minden műfaj igényes és magas színvonalú legyen, valamint olyan értékeket képviseljen, amelyek kiállják az idő próbáját, s teret engedjenek az új művészeti eseményeknek is. Jágerné Katona Zsuzsanna hozzátette: ezek az alapelvek idén is megvalósulnak majd.

A szerdai sajtótájékoztatón elhangzott: az idén felvezető programjai is lesznek a Rippl-Rónai Fesztiválnak. Május 24-én Jazzpéntekkel, május 26-án, vasárnap gyermeknappal készülnek. A fesztivál után egy héttel, június 7-én, pénteken pedig a hagyományos Katonazenekari Fesztivált is megszervezik a városban.