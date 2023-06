Álláshirdetés 29 perce

Pénzügyi és számviteli álláslehetőségek Szolnokon

A pénzügyes álláslehetőségek Szolnokon is nagy népszerűségnek örvendenek az álláskeresők körében, előszeretettel pályáznak azokra. Jó hír számukra, hogy ezek a lehetőségek továbbra is elérhetőek a városban, például a SzolnokAllas.hu weboldalán keresztül, ahol ezen kategóriában is gyakran jelennek meg újabb és újabb állások. A következőkben a gyakran előforduló munkakörökre hozunk néhány példát.

Valutapénztáros Egy valutapénztáros feladatköre többek között olyan teendőkből áll, mint például a valutaváltás, a valuták valódiságának és forgalomképességének az ellenőrzése, a váltási tranzakciók elvégzése, a pénztárkezelés és az ahhoz tartozó adminisztráció lebonyolítása, valamint az ügyfelek kérdéseinek megválaszolása. Ezen munkakör betöltéséhez érettségire és valutapénztárosi végzettségre van szükség, valamint gyakran a legalább középfokú idegennyelv-tudás is megjelenik követelményként. Mindemellett pedig a felhasználói szintű számítógépe ismeretek, a precizitás, a pontosság és az ügyfélközpontúság is elengedhetetlen a munkavégzéshez. Könyvelő A könyvelők feladatait többek között olyan tevékenységek teszik ki, mint például a számlák rögzítése, az éves beszámoló elkészítése, a hatóságok felé történő adatszolgáltatás és az ehhez kapcsolódó elektronikus ügyintézés, a társosztályokkal vagy ügyfelekkel való kapcsolattartás, illetve olykor a vállalkozás vezetője által kért kimutatások elkészítése. Kattintson a linkre Szolnok könyvelő állás kínálatáért. A pozíció alapvető elvárásnak számít a mérlegképes könyvelői képesítés megléte és a naprakész számviteli ismeretek. Emellett gyakran merül fel követelményként a felhasználói szintű jártasság az MS Office programokban, a nyelvismeret, valamint a precíz munkavégzés és a kiváló problémamegoldó képesség. Kontrolling munkatárs A kontrollerek a munkájuk során rengeteg kimutatást készítenek az adott vállalkozás működésére, eredményességére vonatkozóan. Feladatuk továbbá, hogy aktívan részt vegyenek a havi és az éves zárási folyamatokban, illetve a jövőbeli pénzügyi tervek meghatározásában. Mindemellett pedig feladatkörük része még a különböző eseti elemzések elvégzése, a kontrolling folyamatok fejlesztése, illetve az egyéb ad-hoc jellegű pénzügyi teendők ellátása is. Ezen munkakör betöltéséhez általában már felsőfokú végzettségre, magabiztos nyelvtudásra, illetve magas szintű MS Office használatra van szükség. Fontos követelmény továbbá az analitikus gondolkodásmód, a kiváló logikai-, elemzői-, és problémamegoldói képesség is, valamint az, hogy ne okozzon gondot a határidők betartása.

