Bemutatták a Fuchs Jenőről készült dokumentumfilmet

Az alkotók méltó emléket kívántak állítani az első magyar négyszeres olimpiai bajnok kardvívónak.

„Fuchs Jenő, az első ember – egy kívülálló története” címmel bemutatták kedden az első magyar olimpiai bajnok kardvívóról szóló dokumentumfilmet.

A vetítésen egykori és mai vívók – köztük a júliusi budapesti világbajnokságon ezüstérmes kardcsapat két tagja, Decsi Tamás és Gémesi Csanád, valamint a csapatban olimpiai bronzérmes Rédli András párbajtőröző – is részt vettek.

A Magyar Média Mecenatúra, a Magyar Vívó Szövetség, a Budapesti Értéktőzsde, a Budapesti Zsidó Hitközség és a Dohány Alapítvány támogatásával a GreenPictures által készített filmmel az alkotók méltó emléket kívántak állítani az első magyar négyszeres olimpiai bajnok kardvívónak, illetve az is szándékuk volt, hogy ösztönözzék a fiatal generációkat a sporteredmények elérésére, a hagyományok tiszteletére.

Fuchs úttörő szerepet játszott a magyar sportban, különleges pályafutásáról mégis „méltatlanul keveset tud a ma embere”, indokolták korábban a készítők, miért vágtak bele életútjának megfilmesítésébe. Az alkotást – melynek létrejöttéhez apropót szolgáltatott a nyári vívó-vb is – a Duna csatornán fogják bemutatni 2020 elején, februárban vagy márciusban.

A gyártásvezető és producer Kiss Gergely az MTI-nek korábban felidézte: tavaly az amputált lábbal is két olimpiai aranyérmet nyert Halassy Olivér vízilabdázó életéről mutattak be dokumentumfilmet, ezután talált rá az első magyar négyszeres olimpiai bajnok Fuchs Jenő nem mindennapi történetére.

„A filmmel az ő emléke mellett a példátlanul sikeres magyar vívósport iránt is igyekszünk kifejezni tiszteletünket” – mondta el a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Hozzátette, a filmet szeretnék iskolákban is levetíteni, ezen kívül külföldi filmes fesztiválokra benevezni. Kiss Gergely kiemelte: példaképet kívánnak állítani a fiatal sportolók elé az 1908-as londoni és az 1912-es stockholmi ötkarikás játékokon egyéniben és csapatban is diadalmaskodó kardozóról készült dokumentumfilmmel.

A rendező Fischer Gábor szerint mindenkinek ismernie kell Fuchs Jenőt, és ápolni az emlékét. Ezen kívül bízik benne, hogy egyszer játékfilmen is megörökítik a méltatlanul elfeledett sportember színes, sokoldalú életét.

Czinke Gyula társrendező-producert is lenyűgözte Fuchs akaratereje és kitartása. „Klubon kívüliként úgy hozta el négyszer is az olimpiai aranyérmet, hogy nem fogadták el személyét, teljesítményét és tehetségét sem. Ezek kellő inspirációt nyújtottak ahhoz, hogy elkészítsük dokumentumfilmünket” – fogalmazott.

A dokumentumfilmben Orosz Ákos alakítja Fuchs Jenőt.

A Magyar Média Mecenatúra közel 1300 alkotást támogatott, köztük több mint 550 dokumentum- és ismeretterjesztő filmet. Kiemelt cél volt történelmi, kultúrtörténeti vagy sporttörténeti filmek támogatása, például a „Magyarok a Barcáért” című, illetve a Kárpáti Györgyöt vagy Polgár Juditot bemutató film.

Forrás: MTI