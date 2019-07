Történelmi győzelmet aratott Fucsovics

Fucsovics Márton négy játszmában győzött az osztrák Dennis Novak ellen a wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyének első fordulójában, kedden.

A világranglistán 51. magyar játékos és a rangsorban 104. osztrák ellenfele pályafutásuk során először találkoztak egymással kedden az All England Clubban:

Fucsovics korábban még nem nyert főtáblás mérkőzést az év harmadik Grand Slam-tornáján,

Novak viszont tavaly a harmadik fordulóig jutott.

A 27 éves nyíregyházi teniszező rosszul kezdett, azonnal elveszítette adogatójátékát, és hiába jött vissza 2:4 után a szettbe, megint elbukta a szervagémjét, Novak pedig 33 perc alatt lezárta a játszmát, melyben ő 12, magyar ellenfele viszont mindössze három nyerő ütést mutatott be.

A második szettben ugyan Fucsovics volt az, aki előbb tudott fogadóként játékot nyerni, előnyét azonban a következő adogatásainál el is adta úgy, hogy bréklabdánál kettőshibát vétett. Ennek ellenére is egyre magabiztosabban játszott a magyar teniszező, egyre többször fejezte be nyerő ütéssel a labdameneteket: mivel 5:4-es vezetésénél, bréklabdánál is így tett, egyenlített.

A harmadik etap első négy játékából háromszor is a fogadó örülhetett, és mivel ebből a háromból kétszer Fucsovics volt a jobb, hamar 4:1 lett a javára. Nem sokkal később labdája volt az 5:1-hez – azt elrontotta -, majd 5:2-nél három szettlabdát is kihasználatlanul hagyott, ellenfele pedig vérszemet kapott és 6:5-nél adogathatott a részsikerért. Ekkor Novak keze remegett meg, háromszor is rontott adogatásaiból, Fucsovics pedig annak ellenére nyerte meg a harmadik játszmát rövidítésben, hogy ápolni kellett.

A negyedik szettet a magyar teniszező sérülése ellenére is két gyors brékkel kezdte, ezt követően pedig már nem engedte vissza a mérkőzésbe ellenfelét, és nagy csatában, 2 óra 33 perc alatt továbbjutott.

Fucsovicsra a 64 között – várhatóan csütörtökön – a 12. helyen kiemelt, világranglistán tizedik olasz Fabio Fognini vár.

Eredmény, férfiak, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Fucsovics Márton-Dennis Novak (osztrák) 3:6, 6:4, 7:6 (7-2), 6:2

