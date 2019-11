A balatonberényi kertjükből ért fel a csúcsra Szvoboda Bence

Szvoboda Bence nyolcévesen ült először motorra, s bár nem volt tehetséges, kemény munkával felküzdötte magát a csúcsra, jelenleg ő az első számú krosszozó Magyarországon.

Minden eredményéért keményen megdolgozott Szvoboda Bence, a kaposvári sportoló jelenleg hazánk legjobb motokrosszozója, ennek ellenére nagybetűs ember tudott maradni. Imádja azt, amit csinál, még annak ellenére is, hogy messze elmarad a megbecsülése attól, mint amit megérdemelne.

– Pontosan emlékszem arra, mikor ültem először motorra, hiszen akkor még édesapám is munka mellett űzte ezt a sportágat; 2000-ben, nyolcévesen kóstoltam bele először úgy igazán a benzingőz világába – mondta Szvoboda Bence. – Visszahúzódó, félénk gyerek voltam, s nevelési okokból kaptam meg az első motoromat, mely egy automata Malaguti volt. Már előtte is vonzott a két kerék, de senkinek sem mertem mondani, aztán valahogy kitalálták. Először a kertben kezdtem el körözni, majd miután már kicsinek bizonyult a balatonberényi udvarunk, kimentünk a pályára, s később beneveztek egy versenyre, ahol a harmadik helyet értem el. Anyukám elfogadta hogy motorozok, de ő úgy volt vele, hogy teljesen rábízott édesapámra, mert úgy gondolta, ha ő velem van, akkor nem lehet probléma. De nem szereti nézni a versenyeimet, a pályafutásom alatt jó, ha tíz megméretésemet látta, mert félt, s azt mondja, ő sokkal nyugodtabb, ha otthon maradhat. Minden segítséget megkaptam a szüleimtől, amire szükségem volt, nélkülük aligha sikerült volna idáig eljutnom.

Bevallása szerint nem volt tehetséges, de kőkemény munkával mindent megtanult. – Nagy gondot okozott például a váltás, de sohasem adtam fel – emlékezett vissza. – Édesapám már rég bement a házba, amikor én még gyakoroltam, pár napra rá már sokkal jobb volt, egy hónap múlva pedig már ment. Ha odaállsz és csinálod, akkor mindent meg lehet tanulni.

Sorra jöttek az eredmények, s ekkor el kellett döntenie, a továbbtanulást vagy a moto­krosszt választja, s végül a sportra esett a választása. Ez hatalmas falatnak tűnt, hiszen a sportág történetében talán egyedül Németh Kornél volt, aki meg tudott élni a profi krosszozásból. – Ekkor jött egy lehetőség, miszerint szerződést kaptam egy cseh csapattól – emlékezett vissza Szvoboda Bence. – Ez akkoriban nagy dolog volt, pláne azért, mert magyar vagyok. Persze ehhez az is kellett, hogy egy kiváló évet produkáltam a kinti pontvadászatban. Ekkor döntöttem el végleg, hogy minden erőmmel a versenyzésre fogok koncentrálni.

Jól hangzik, ha valaki már fiatalon a profik között bizonyíthat, de sok lemondással is jár. – Finoman fogalmazva sem volt átlagos a kamaszkorom – hangsúlyozta a 27 éves kaposvári motokrosszos. – Egy csomó minden kimaradt, hiszen amikor a többiek bulizni vagy éppen moziba mentek, én az edzőterembe vagy a pályára, ráadásul sokat kell(ett) utaznom és a hétvégéim is foglaltak voltak. Ha éppen Németországban álltam rajthoz, akkor már csütörtökön útnak indultunk, s azt elég nehéz megmagyarázni a barátnődnek, hogy egész héten tréningezel, utána pedig jön egy újabb verseny. Így elég nehéz volt ismerkedni, barátkozni vagy éppen párkapcsolatot építeni. Ebbe bele kellett tanulni, hozzá kellett szokni és el kellett fogadni. Rengeteg munkát tettem ebbe a sportágba, s ez sajnos közel sincs egyensúlyban azzal, amit ki tudtam belőle venni, de ennek ellenére semmit sem bántam meg, hiszen magától a sportágtól rengeteget kaptam, konkrétan az életemet…

Mielőtt felült volna a „nagymotorra” – 14 évesen –, volt egy olyan esztendő, amikor szinte az összes Európa-bajnoki futamon rajthoz állt, s Ausztriában is versenyzett, itthon mindössze egy futamot teljesített, azaz az összes hétvégéje foglalt volt. Ekkor még édesapja vitte mindenhová… – Az egy kiváló szezon volt, mely nagyon kellett ahhoz, hogy most itt tarthatok – emelte ki. – Természetesen akkoriban is voltak támogatóim, de a lehetőségeim végesek voltak, például egy világbajnokságra már nem juthattam el. Amíg meglátták bennem a fantáziát, már nagyon sok idő eltelt, ha előbb odakerülhettem volna az elit közelébe, akkor… De úgy érzem abból az időszakból is kihoztuk azt, amit a lehetőségeinkhez mérten lehetett.

A kiváló sportember karrierje felnőttként is kiteljesedett, hiszen már tízszeres magyar bajnoknak vallhatja magát. Valamint megnyerte a cseh MX1-es és MX2-es pontvadászatot is. Azaz már a sportág hazai nagyjai között tartják számon Szvoboda Bencét.

Sajnos nem kerülték el a sérülések a HTS Team (magyar) és a Buksa/Ados KTM (cseh) sportolóját, a cseh bajnoki címet is úgy húzta be idén, hogy komoly problémája volt a vállával. – Ha eltörik valamid, azt tudomásul lehet venni, mert látod a végét – mondta. – Ha viszont van egy olyan problémád, amit nem lehet azonnal orvosolni – ilyen volt például, amikor gerinc­sérvvel versenyeztem fél évig –, az már nehezebb. Ha begipszelt kézzel, a lelátóról nézem a többieket, azt könnyű feldolgozni, ha viszont sérülten kell versenyezni, és ezáltal nem tudom kihozni magamból a maximumot, azt nehezen élem meg.

Mikor rákérdeztünk, mit szeretne még elérni, azonnal rávágta: több megbecsülést. – Szeretek versenyezni, s van még néhány jó év bennem – folytatta. – Viszont amit idáig elértem, az köszönőviszonyban sincs azzal, amit kaptam. Hiába zártam egy kiváló évet, még sincsenek meg a megfelelő feltételek. Természetesen hála és köszönet mindenkinek, aki segítette az utamat, de jövőre már huszon­nyolc éves leszek, s gondolnom kell a jövőmre, az egzisztenciámra is. Jelenleg engem tartanak a legjobb magyar versenyzőnek, Csehországban is felértem a csúcsra és az ADAC MX Mestersen is ott vagyok a legjobb ötben, de hiányzik az anyagi megbecsülés. Tudom, ebben a sportágban mindenkinek nehéz szponzort találni, de ki szeretnék harcolni egy olyan hátteret, ami megillet.

Szvoboda a következő szezonban az ADAC-sorozatra fog koncentrálni, ahol a dobogó közelébe kerülne, de ehhez az is kell, hogy olyan körülmények között tudjon készülni, mint a riválisai, s az életkörülményei is lehetővé tegyék a nyugodt munkát.

Megkértük Szvoboda Bencét, vezesse le, hogyan készül fel egy-egy versenyre. – A hétfő nagy része általában a hazautazással vagy pihenéssel telik, attól függ, hol volt a hétvégi futam – felelte Szvoboda Bence. – De már ekkor is van egy átmozgató edzés, hogy gyorsabban regenerálódjanak az izmaim. Kedden már egy kemény csapatedzés vár rám, mely Budapest mellett van, így ismét utaznom kell, szerdán egy hosszabb biciklizéssel hangolok, csütörtökön jön a motoros gyakorlás. A péntek szabad (vagy éppen utazással telik), szombaton helyszíni edzés és időmérő, vasárnap pedig jönnek a futamok. A motorsport egy nagyon összetett sportág, ahol mindennek passzolnia kell, mert ha egy tényező nincs a helyén, akkor az eredmények sem jönnek. A problémákat azonnal meg kell oldani, s már fiatalon magadra vagy utalva, azaz gyorsan fel kell nőni a feladathoz és ezáltal az élethez is.

Nem csak a közösségi oldalon, Kaposváron is népszerű a kiváló sportoló, ha mindenki nem is szólítja le az utcán, de egy-egy gesztusból érzi, felismerték.

– Ez újdonság számomra, mert persze már előfordult velem, hogy itt-ott felismertek, de ez most csúcsosodott ki – mondta nevetve. – Balatonberényi vagyok, s a szüleim most is ott laknak, de a faluban kevesebben ismernek fel, mint Kaposváron.

Adódik a kérdés, mihez kezd, ha befejezi a motorozást. – Vannak ötleteim, de jelenleg annyira leköt a motorozás, hogy csak arra koncentrálok – válaszolta. – Ha már nem tudok újat mutatni, akkor fogom abbahagyni.

Egy nyugodt nap a feltöltődésért

Amikor éppen nem motorozik, akkor sokat van a barátnőjével és a kutyáival. – De teljesen csak a motorozás kapcsol ki, amikor a nyeregben ülök, akkor kitisztulnak a gondolataim, csak és kizárólag a versenyzésre koncentrálok – tette hozzá. – Persze előfordul az is, hogy tele lesz a „hócipőm”, s akkor rá sem tudok nézni a motorra, ilyenkor a telefonomat is kikapcsolom és elzárom magam a külvilágtól. Elmegyek egy nap szabadságra, utána pedig sokkal erősebben térek vissza.

Az év férfi sportolója Kaposváron

Több elismerést is kapott Szvoboda Bence a pályafutása során. Legutóbb szülőfalujától kapott Balatonberényért emlék­érmet.

Nem csak a balatoni település, a somogyi megyeszékhely is elismerte a motokrosszozó eredményeit. Kettőezer-tizenhétben Szvoboda Bence lett az év férfi sportolója Kaposváron. Abban az évben megnyerte a cseh MX2-es bajnokságot, csapatbajnok lett Magyarországon és Szlovákiában és Ausztriában is nyert futamokat.

Ha odaállsz és csinálod, akkor mindent meg lehet tanulni