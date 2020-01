A csoport első helyéért megy Koppenhágába a címvédő SKC

Az EHF kupa B csoportját vezető Siófok KC, a legutóbbi kiírás győztese a dán Kobenhavn otthonában lép pályára vasárnap, 14 órakor. Ha nyernek a balatoniak, az a csoport első helyét jelentené számukra!

A balatoniak hazai pályán tizenhárommal (36-23) verték a riválisukat az első fordulóban és az ott látottak és az eddig lejátszott négy forduló alapján ezúttal is siófoki siker várható. A dán bajnokság második helyezettje a selejtezőben a német Metzingen (56-53) és francia Nice (62-46) csapatán túljutva került a csoportba, aztán az első fordulójában rögtön nagy zakóba futott bele a Kiss Szilárd Sportcsarnokban, pedig a találkozó előtt kiváló formában lévő, villámgyors dán csapatként jellemezték őket. Ez azonban nem ők, hanem a Siófok voltak…

A folytatás sem volt szerencsésebb számukra, hisz azt követően az EHF kupában a horvát Podravka (26-28), a bajnokságban pedig a hetedik Aarhus (22-24) is legyőzte őket két-két góllal, ráadásul saját otthonukban! A hazai pontvadászatban még őrzik az Esbjerg mögött a második helyüket az Odense előtt, ám az EHF kupától ezzel a Podravka elleni hazai vereséggel – hiába a román Cisnadiei elleni sikerek otthon (33-22) és idegenben (33-28) – el is búcsúztak, hisz a Siófok elleni hazai találkozó után a következő kaproncait is meg kellene nyerniük és a gólarány sem lenne mindegy számukra…

Ez azonban kisebb csoda lenne, főleg azok után, hogy a csoportban elért két románok elleni sikerből az idegenbeli is csak nagy nehezen jött össze nekik, az utolsó tizenöt percben fordították maguk javára a találkozót Bidstrup és Blohm három-három, illetve Hjertner és Nüsser egy-egy góljával. A siófoki elleni kupacsatát négy győzelemmel a hátuk mögött várják; sorrendben nyertek a Cisnadiei és az Aalborg (32-24) ellen saját közönségük előtt, majd a Cisnadiei, illetve legutóbb a Horsens (28-19) ellen idegenben.

Ettől függetlenül – miként a Podravka egy viszonylag szoros mérkőzésen – a Siófok is vélhetően elhozza a két pontot, ami a csoport első helyét jelentené számukra, hisz az az utolsó fordulóban a Cisnadiei legyőzése a Kiss Szilárd Sportcsarnokban nem okozhat problémát Tomoriéknak, akik remek formában vannak! A válogatott szünet után már kilenc veretlen meccsnél járnak, remélhetőleg nem Dániában szakad meg ez a remek sorozatuk.