A dobogós Győrtől hozta el a három pontot a BFC Siófok

Remek siófoki rajt; elhozta a forduló előtt dobogós Gyirmót FC Győr otthonából a három pontot a tóparti együttes. A télen igazolt Remili két góllal tette emlékezetessé a debütálását.

Nagyot küzdött a BFC Siófok Gyirmóton, ahol betegségek miatt eddig még nem látott összeállításban kezdtek, akik ennek ellenére remek első félidőt produkáltak. Remili megoldhatatlan feladat volt; az első találatát György Nico jobbról bepasszolt labdájából szerezte, a másodikat büntetőből, melyet maga harcolt ki Lipták mellett, aki fejbe rúgta a tizenhatoson belül. A kettő közt volt egy hazai gól is, melynél Majer jobb beadását rúgta a hosszún érkező Herjeczki a kapuba, ezért is volt fontos Remilitől ez a kiharcolt büntető. A harmadik somogyi gólban is benne volt az igazolás; az ő belőtt labdájáról György lemaradt ugyan, de Kővári a hosszún visszarúgta a játékszert, amit a kapufánál álló Elek a hálóba pöcizett. Az utóbbi hosszú sérülés után első alkalommal volt kezdő a szezonban, melyben ez volt az első találta: legutóbb 2018 decemberében szerzett gólt bajnoki mérkőzésen.

Meglepő volt, hogy a sok hiányzó ellenére is ilyen félidőt tudtak produkálni a balatoniak, akik a találkozó előtt ötmeccses idegenbeli nyeretlenségi szériában voltak! Hozzá kell persze tenni ezúttal maximális helyzetkihasználással dolgoztak.

A szünet után Gál István tanítványai már nem tudtak veszélyesek lenni Rusák kapujára, sőt az utolsó harminc percben leginkább csak a védekezéssel voltak elfoglalva, ám ezt a feladatot is megoldották, néhol hősiesen. Kiss Balázs például egyszer a kapu előterében, egyszer a gólvonalon blokkolt, Présinger fejesénél pedig nagy szerencséje volt a balatoniaknak, mert utóbbi mellé csúsztatta a labdát, de Hutvágner is hozzáette a magát Májer ziccerénél.

Hogy mekkora harc volt a pályán azt jól példázza, hogy kilenc sárga volt a mérkőzésen, melyet negyven szabálytalanság tarkított. A balatoniak nagyon elfáradtak ugyan a végére, de le tudták hozni kapott gól nélkül ezt játékrészt, így nagyon fontos győzelemmel tudták kezdeni a tavaszi szezont. Gyirmóton pedig hagyományosan jól szerepelnek, hisz utoljára 2004-ban kaptak ki a kisalföldiek otthonában!

Merkantil Bank Liga NB II – 22. forduló

Gyirmót FC Győr – BFC Siófok 1–3 (1–3)

Győr–Gyirmót, Alcufer Stadion, 500 néző. Vezette: Derdák Marcell (Kulman Tamás, Király Zsolt)

Gyirmót FC Győr: Rusák – Krebsz, Lipták, Széles, Présinger – Nagy P., Vass Á., Lázár P. (Tóth B., 65.p.) – Herjeczki (Heffler N., 71.p.), Mayer (Szabó L., 46.p.) Májer. Vezetőedző: Csertői Aurél.

BFC Siófok: Hutvágner – Kővári, Lorentz, Jagodics, Kiss B. – Csilus T., Réti – György N. (Magasföldi, 60.p.), Tajthy T., Remili – Elek B. (Bora, 89.p.). Vezetőedző: Gál István.

Gólszerzők: Remili (8.p., 20.p. – a másodikat tizenegyesből), Herjeczki (13.p.), Elek B. (35.p.)