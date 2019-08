A feljutók csatáznak

A ZTE FC csapatát fogadja a Kaposvári Rákóczi FC az OTP Bank Liga NB I. negyedik fordulójában. A szombaton 18 órakor kezdődő találkozót mindkét fél pont nélkül várja.

Izgalmas összecsapásnak ígérkezik a két feljutó együttes csatája. A Rákóczi és a ZTE is még pont nélkül áll a bajnokságban, ám ez szombat estére megváltozik. A kaposváriak az előző szezonban, még a másodosztályban oda-vissza verték a zalaiakat, de ahogy Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC edzője fogalmazott, abból a két találkozóból nem szabad kiindulni.

– Ez a Zalaegerszeg már egy teljesen más csapat, mint, ami az NB II.-ben szerepelt – tette hozzá a Rákóczit két osztályból is feljuttató tréner – Hat új, minőségi játékos érkezett, akik a válogatottban is pályára léptek és más csapatokban is kiemelkedő teljesítményt tudtak nyújtani. A másodosztályban játszott két mérkőzésre így már nem lehet alapozni, bár a papírforma akkor is a ZTE mellett szólt, de sikerült győznünk. Nem véletlenül nyerte meg a Zete a bajnokságot, egy nagyon egységes, jó teljesítményt nyújtott, és senkinek sem okozott meglepetést a feljutásuk. Az viszont már inkább, hogy nekünk sikerült másodikként felkerülnünk az NB I.-be, de hozzáteszem mi is remek, teljesítményt nyújtottunk. Minden mérkőzés három esélyes, azzal hogy a papírforma ki mellett szól, nem kell foglalkozni, hiszen ez sok esetben borul.

Waltner Róbert és Pogacsics Krisztián számára is különlegesek a ZTE elleni mérkőzések, hiszen mindketten sok időt töltöttek el a zalai város csapatában. A Rákóczi kapusa, Pogacsics Krisztián eddig mind a három mérkőzésen mutatott be bravúrokat. A Mezőkövesd ellen Vajda Sándor, míg a Ferencváros ellen Varga Roland lövésénél kellett nagyot hárítania, így nem is csoda, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség mindkét védést beválogatta az aktuális forduló legnagyobbjai közé.

– Az elmúlt két mérkőzésből inkább a Mezőkövesd ellen elkövetett hibám él élénkebben az emlékeimben, hiszen a kapusokban egy rossz döntés mindig jobban megmaradt, mint egy bravúros védés – fogalmazott Pogacsics Krisztián, aki Zalaegerszegen nőtt fel. – A csapattársaim szóltak, hogy bekerültem a forduló legszebb védései közé, de ezt a helyén kezelem, de örülök, hogy díjazták a teljesítményemet. Az edzések során Gyenes András kapusedzőtől és a kapustársaimtól is sok segítséget kapok, nagyon jó a viszont köztünk.