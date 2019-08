A kiállítás megpecsételte a Rákóczi sorsát

A szintén feljutó, s még pont nélkül álló ZTE FC csapatát fogadta a Kaposvári Rákóczi FC az OTP Bank Liga NB I. negyedik fordulójában. A feljutók csatáját végül a zalaiak nyerték, de a Rákóczi tíz emberrel is mindent megtett a pontszerzésért.

Mindkét együttes pont nélkül várta a mérkőzést, amely így még fontosabbá vált a felek számára, hiszen a Rákóczi és a ZTE is szeretett volna elindulni felfele a tabellán. Ennek megfelelően remek iramban kezdődött az két dunántúli gárda összecsapása, melyen a zalaiak tudták kialakítani az első említésre méltó helyzetet, amikor is Bobál Gergely fejese kerülte el kevéssel a bal kapufát. Mindkét csapat próbálta ráerőltetni akaratát a másikra, ez végül a vendégnek sikerült, miután Nagy Krisztiánt kiállította a játékvezető. A kaposvári középpályás Radó Andrással együtt ment egy felperdülő labdáért, s véletlenül mellkason találta ellenfelét, amiért Karakó Ferenc egyből felmutatta számára a piros lapot.

Az emberelőnyét gyorsan gólra tudta váltani a ZTE, miután Radó András lövését kézzel blokkolta a tizenhatoson belül Ádám Martin. A megítélt büntetőt Radó András gurította higgadtan a kapu közepébe. Még fel sem ocsúdtak a kaposváriak, máris kettő nulla állt az eredményjelzőn, hiszen Tamás Krisztin bal oldali beadására jól érkezett Barczi Dávid, aki kilőtte a jobb alsót. A Rákóczi tíz emberrel sem adta fel, hiszen a második gól után kettőt is cseréltek a hazaiak, igaz, a másodikat kényszerből, mivel Hadaró Valentin megsérült. A frissítés jót tett a Kaposvárnak, főleg a szélek en tudtak a zalai védelem mögé kerülni Csiki Norbert és Nagy Richárd gyorsasága révén, de a beadásokból csak ígéretes helyzetek alakultak ki.

A második félidőre egy teljesen más Rákóczi jött ki, hiszen a hazaiak tíz emberrel is bátor támadójátékot mutattak, amellyel odaszegezték a zalaiakat a kapujuk elé. Sőt, mindjárt a félidő első percében egyenlített is a Rákóczi Ádám Martin fejesével, de a játékvezető tévesen, les miatt visszavonta a találatot. Ez sem fogta vissza azonban a kaposvári lendületet, Nagy Richárd és Csiki Norbert távolról, míg Ádám Martin közelről próbálta bevenni Demjén Patrik kapuját. A kaposváriak mindent kiadtak magukból, de hátul kinyíltak, ezt pedig megbüntette a ZTE. Előbb Devecseri Szilárd indult meg hátulról, majd élete gólját lőtte a bal felsőbe, majd az ötvenes lábmérettel rendelkező Ikoba Eduvie állította be a négy nullás végeredményt.

A Rákóczi becsülettel küzdött a lefújásig, ezt a szurkolók is érezték, így megtapsolták a labdarúgókat, akiknek egyáltalán nem kell szégyenkezniük az teljesítményük miatt.